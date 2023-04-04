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Sarıgül’den ‘14 Mayıs’ yorumu: Birkaç yıl içinde yeni seçimlere neden olabilir

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "14 Mayıs seçim sonuçları, birkaç yıl içinde yeni seçimlere neden olabilir” dedi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 04:43
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Mustafa Sarıgül’den ‘14 Mayıs’ yorumu: Birkaç yıl içinde yeni seçimlere neden olabilir

Sarıgül’den ‘14 Mayıs’ yorumu: Birkaç yıl içinde yeni seçimlere neden olabilir
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Merkezi'nde düzenlenen haftalık değerlendirme toplantısında konuşan Genel Başkan Mustafa Sarıgül, “Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmedik” diyerek sözlerine başladı.

İHA'nın haberine göre; TDP’yi sadece bir seçimlik için kurmadığını söyleyen Mustafa Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi'ni bir lidere, bir partiye kızarak da kurmadık. Bir seçimlik partiler, kızdım küstüm partileri saman alevi gibidir. Sandıklar açılır, herkes dersini alır" ifadelerini kullandı.

“14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI, BİRKAÇ YIL İÇİNDE YENİ SEÇİMLERE NEDEN OLABİLİR”

Siyaset yoluyla millete hizmet etmenin uzun ve zahmetli olduğuna vurgu yapan Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs seçimlerinin başka seçimlere yol açabileceğini ifade etti.

Sarıgül, “Siyaset yoluyla millete hizmet etmek, uzun ve zahmetli bir yoldur. Rüzgara göre dans edenler, kavgada kenarda durup, kavga bitince galipten yana olanlar ilk fırtınada kaybolurlar. Sabredenler, sebat edenler, davasına ve arkadaşlarına sadık kalanlar, başarı limanına ulaşırlar” şeklinde konuştu.

Mustafa Sarıgül, konuşmasını “Bu seçimlerde ülkemiz, milletimiz ve cumhuriyetimiz için en doğrusunu yapacağız” ifadeleriyle tamamladı.

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