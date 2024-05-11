Mustafa Sarıgül'ün Kabe'den çektiği video gündem oldu: Atanamayan öğretmenler için dua etti

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından sıklıkla bahsettiren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez Müslümanların kutsal mekanı Kabe'den bir video paylaştı.

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER İÇİN DUA ETTİ

Videoda Sarıgül, "Yarabbim, binlerce atanamayan öğretmen var. Bu atanamayan öğretmenlere inşallah bir an önce görev verilsin" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sarıgül'ün paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Tüm tuşlara basıyor adam bizim için", "Abi mülakatın kaldırılması için dua zinciri başlatabilir misin?" ve "Bakandan daha çok düşünüyor bizi" gibi yorumlarda bulundu.