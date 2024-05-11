Mustafa Sarıgül'ün Kabe'den çektiği video gündem oldu: Atanamayan öğretmenler için dua etti

Kaynak: Haber Merkezi
Mustafa Sarıgül'ün Kabe'den çektiği video gündem oldu: Atanamayan öğretmenler için dua etti
Müslümanların kutsal mekanı Kabe'ye giden CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, atanamayan öğretmenler için dua etti. Görüntüler, sosyal medyada kısa süre içinde viral oldu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından sıklıkla bahsettiren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez Müslümanların kutsal mekanı Kabe'den bir video paylaştı.

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER İÇİN DUA ETTİ

Videoda Sarıgül, "Yarabbim, binlerce atanamayan öğretmen var. Bu atanamayan öğretmenlere inşallah bir an önce görev verilsin" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sarıgül'ün paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Tüm tuşlara basıyor adam bizim için", "Abi mülakatın kaldırılması için dua zinciri başlatabilir misin?" ve "Bakandan daha çok düşünüyor bizi" gibi yorumlarda bulundu.

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