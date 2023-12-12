Müstehcen içerikleri nedeniyle açığa alınan öğretmen son pozuyla da olay oldu

ABD’de müstehcen paylaşımları nedeniyle açığa alınan öğretmen son bombasını patlattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Müstehcen içerikleri nedeniyle açığa alınan öğretmen son pozuyla da olay oldu

Mynet'te yer alan bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde öğretmenlik yapan bir kadının müstehcen içerikli paylaşımların veliler tarafından fark edildi.

Şikayetler üzerine öğretmen görevinden uzaklaştırıldı.

Yakın bir zamanda bir öğrencisinin odasının kapısına "Senin sırrını biliyorum" notunu eklemesi üzerine veliler öğretmen hakkında şikayette bulundu. Velilerin şikayeti üzerine okul yönetimi Gaither'in görevini askıya aldı.

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SON PAYLAŞIMI DA OLAY

Görevinden uzaklaştırılan Gaither paylaşımlarının sayısını arttı. Son paylaşımında bir mağazanın soyunma kabininde üstsüz bir şekilde poz verdi.

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Gaither, okul gelirlerini desteklemek için ek iş olması amacıyla paylaşımlar yaptığını kabul etti. Eski öğretmen yeni fenomen Gaither, "Çok çabuk karar verdim. Hakkımda yanlış hikaye yayınlamalarına izin mi vereceğim, yoksa hikayemi mi anlatacağım? Seçenekleri tarttım ve hikayemi anlatmanın daha iyi bir seçenek olduğunu düşündüm" dedi.

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