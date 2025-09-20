'Müstehcenlik' tartışması büyüyor: Mabel Matiz’in şarkısına erişim engeli

Bakanlık, 'Perperişan' adlı şarkının 'kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık' taşıdığı gerekçesiyle şarkının erişime engellenmesini talep etti. Bu talep, şarkının içeriğinin toplumsal değerlerle uyumlu olmadığı yönündeki endişeleri yansıtıyor.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ'NDEN SUÇ DUYURUSU

BBP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Samet Bağcı, yaptığı açıklamada, partilerinin toplumsal değerleri ve aile yapısını hedef alan müstehcen içeriklere karşı sessiz kalmayacağını belirtti. Bağcı, Mabel Matiz tarafından yayımlanan şarkıda yer alan "açıkça ahlaka aykırı, edebe mugayir ifadeler"in, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun manevi yapısını tehdit ettiğini vurguladı. Aile yapısının korunmasının geleceğin teminatı olduğunu söyleyen Bağcı, bu nedenle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'müstehcenlik' suçu kapsamında resmi suç duyurusunda bulunduklarını kamuoyuna duyurdu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN DA SUÇ DUYURUSU

Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık, şarkıcı Mabel Matiz hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.