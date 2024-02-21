'Müşteri kapma' tartışmasında amcasını öldürdü. kuzenini yaraladı

16 Şubat tarihinde saat 22.30 sıralarında Özgür Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İddiaya göre; M.Ş., kardeşi D.Ş. (22) ile 4 çocuk babası olan amcası Sertif Şaşı'nın (64) evine gitti.

MÜSTERİ KAPMA KAVGASI KANLI BİTTİ

Pazarda balık satan ve amcası ile 'müşteri kapma' kavgası eden M.Ş., belindeki tabancayı çıkarıp, peş peşe ateş etti. Sertif Şaşı ile oğlu Erkan Şaşı, kurşunların hedefi oldu.

Olayda yaralanan baba-oğul ambulansla, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sertif Şaşı kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Erkan Şaşı ise tedavisinin ardından kaldığı hastaneden taburcu edildi. Polis ekipleri kaçan M.Ş. ile kardeşi D.Ş.'nin yakalanması için inceleme başlattı. D.Ş., polis ekipleri tarafından yakalandı. D.Ş. işlemleri sonrası serbest bırakılırken, M.Ş.'nin hala arandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.