Müşteri kılığına giren ekipler ticari taksileri denetlendi

Fethiye’de ticari taksilerle ilgili gelen yoğun şikayetler üzerine Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şehrin değişik bölgelerinde sivil ve resmi trafik ekipleri ticari taksileri ve şoförleri denetledi. Müşteri olarak ticari taksilere binen polis ekipleri, taksimetre çalıştırmayan 4 taksi ve sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Başka nedenlerle eksikliği tespit edilen toplam 9 ticari taksi ve sürücüsüne ise toplam 11 bin 720 TL cezai işlem uygulandı.

Fethiye Trafik Tescil Denetleme Büro Amiri Gökhan Kam, “İlçe Emniyet Müdürümüz Kayhan Dadaşoğlu’nın talimatı ile Fethiye’de faaliyet gösteren ticari taksi temsilcileri ile kapsamlı bir toplantı yaptık. Şikayetlerin devam etmesi üzerine ayrıntılı denetimlere başladık. Trafik Amirliği tarafından sivil ekipler kurarak, denetlemelerimizi gerçekleştirdik. Denetimler devam edecek” ifadelerini kullandı.

