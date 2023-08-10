Müşteri kılığına giren ekipler ticari taksileri denetlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde vatandaşların yoğun şikayetleri üzerine harekete geçen Fethiye Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ticari taksilere yönelik denetim yaptı.

KAYNAK: İHA
Müşteri kılığına giren ekipler ticari taksileri denetlendi

Fethiye’de ticari taksilerle ilgili gelen yoğun şikayetler üzerine Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şehrin değişik bölgelerinde sivil ve resmi trafik ekipleri ticari taksileri ve şoförleri denetledi. Müşteri olarak ticari taksilere binen polis ekipleri, taksimetre çalıştırmayan 4 taksi ve sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Başka nedenlerle eksikliği tespit edilen toplam 9 ticari taksi ve sürücüsüne ise toplam 11 bin 720 TL cezai işlem uygulandı.

aw005720-03.jpgFethiye Trafik Tescil Denetleme Büro Amiri Gökhan Kam, “İlçe Emniyet Müdürümüz Kayhan Dadaşoğlu’nın talimatı ile Fethiye’de faaliyet gösteren ticari taksi temsilcileri ile kapsamlı bir toplantı yaptık. Şikayetlerin devam etmesi üzerine ayrıntılı denetimlere başladık. Trafik Amirliği tarafından sivil ekipler kurarak, denetlemelerimizi gerçekleştirdik. Denetimler devam edecek” ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Son Haberler
Kastamonu için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı Güncel
Kastamonu için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Balık tutmak için girdiği derede boğularak hayatını kaybetti Güncel
Balık tutmak için girdiği derede boğularak hayatını kaybetti
Hava Tahmin Uzmanı Yavuz duyurdu: Yurdun o bölgeleri pazardan itibaren kavrulacak Güncel
Hava Tahmin Uzmanı Yavuz duyurdu: Yurdun o bölgeleri pazardan itibaren kavrulacak
Konyaspor'da flaş ayrılık. 10 gün önce imza atmıştı Spor
Konyaspor'da flaş ayrılık. 10 gün önce imza atmıştı
Fatih Portakal'ın ekranlara döneceği adres belli oldu Güncel
Fatih Portakal'ın ekranlara döneceği adres belli oldu
Bangladeş'te muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle ölenlerin sayısı 29'a çıktı Dünya
Bangladeş'te muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle ölenlerin sayısı 29'a çıktı
Fenerbahçe'ye Krunic'ten kötü haber Spor
Fenerbahçe'ye Krunic'ten kötü haber