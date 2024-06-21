Müşterisi dayak yemesin diye uğraşan taksici hayatının şokunu yaşadı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Müşterisi dayak yemesin diye uğraşan taksici hayatının şokunu yaşadı

Antalya’da içinde yolcu olan taksinin önünü bir anda kimliği belirsiz kişilerce kesilirken yolcu araçtan indirilmek istendi. Taksi şoförünün olaya müdahale etmesini fırsat bilen yolcu ise taksiyle olay yerinden kaçtı.

İlginç olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Bulvarı üzerinde yaşandı.

Duraktan müşteri alan ve adının Erman olduğu öğrenilen taksi şoförünün önü, plakası bilinmen beyaz renkli bir minibüs tarafından kesildi.

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ARACIN ÖNÜNÜ KESİP MÜŞTERİYİ İNDİRMEK İSTEDİLER

Minibüsteki 4 kişi, takside yolculuk etmekte olan şahsı indirmek isteyince ortalık karıştı. Önü kesilen ve yolcusu araçtan indirilmek istenen taksici, müşterisini indirmek isteyen kişilere müdahale etmek için taksiden indi.

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PANİKLEYEN YOLCU ŞOFÖR KOLTUĞUNA GEÇİP GAZA BASTI

İsmi bilinmeyen yolcuyu indiremeyen 4 kişi, bu kez taksiye zarar vermeye kalktı. Taksi şoförü aracına zarar veren ve yolcusunu indirmeye çalışan kişilere engel olmak için çaba sarf ederken, taksi bir anda harekete geçti.

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ŞOFÖR TAKSİNİN ARDINDAN BAKAKALDI

Takside bulunan yolcu, çalışır durumdaki taksinin şoför koltuğuna oturarak olay yerinden hızla uzaklaşırken taksi şoförü ise taksisin ardından bakakaldı. Yaşanan bu anlar olay yerinden aracıyla geçen vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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TAKSİYİ EN YAKIN KARAKOLA TESLİM ETTİ

Taksiyi durdurup yolcuyu indirmek isteyen dört şahıs ile taksideki yolcu arasında geçmişten kalma husumet olduğu öğrenildi. Öte yandan taksiyi kaçıran yolcunun en yakın polis merkezine giderek taksiyi teslim ettiği, taksi şoförünün ise taksisini polis merkezinden teslim aldığı öğrenildi.

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