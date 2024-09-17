Müşterisini tornavida ile yaraladı, alkol alırken yakalandı

Kaynak: DHA
Müşterisini tornavida ile yaraladı, alkol alırken yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 57 yaşındaki bisiklet tamircisi Ziya Z. para tartışmasında müşterisini tornavida ile göğsünden yaraladı. Yaralı müşteri hastaneye kaldırılırken Ziya Z. ise dere kenarında alkol içerken yakalandı.

Olay, saat 21.00 sularında İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerindeki bisiklet tamircisinde gerçekleşti. Bisiklet tamircisi Ziya Z., alacak verecek yüzünden iş yerine gelen müşterisi Ümit Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmada sinirlerine hakim olamayan Ziya Z., elindeki tornavidayı müşterisinin göğsüne sapladı ve olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Ümit Y., 150 metre yürüyerek cami bahçesindeki vatandaşlardan yardım istedi. Yaralı adam ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DERE KENARINA ALKOL İÇMEYE GİTTİ

Polisler olay yerinden kaçan şüpheliyi bulmak için ilçe genelinde arama çalışması yaptı. İncelemelerde ekipler, şüpheli Ziya Z.'yi olay yerinden 10 kilometre uzaklıkta Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan Bedre Deresi kenarında alkol içerken yakaladı.

Polise olayı anlatan Ziya Z., ifadesinde "Bugün onu aradım bir araba konusu vardı. Önceden arkadaşlığımız güzeldi. Sonra beni tekrar aramaya hakaretler etmeye başladı. Sonra dükkanıma geldi. Dükkana girer girmez bana kafayla vurdu. Bende kendimi savunabilmek için ne bulduysam dürttüm." dedi. Şüpheli Ziya Z. gözaltına alınd

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