Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başlıyor

"Sağlık Zeytinden Zeytin Mut'tan" sloganıyla Mersin'in Mut ilçesinde Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin 1.'si bu yıl 27-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

"İLÇEMİZ BİR TARIM CENNETİ"

Festivalle ilgili bilgi veren Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, "Bu yıl 1.'sini kutlayacağımız Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivalimiz, 27-29 Eylül tarihleri arasında olacak. İlçemiz gerçekten Akdeniz bölgesinde bir tarım cenneti. Mikro klima özelliğine sahip. Ekonomimizin yüzde 95'ini tarım sektörü karşılamakta. Dolaysıyla tarım sektöründe alın teri döken emek çeken üreticilerimizin kazançlarının son derece kutsal olduğuna yürekten inanıyorum. "Sağlık Zeytinden Zeytin Mut'tan" sloganıyla çıkmış olduğumuz bu yolda festivalimizin bu yıl 1.'sini düzenleyeceğiz" ifadelerini kulandı.

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27 Eylül Cuma günü saat 12.00'de Yapıntı Mahallesinde zeytin hasadıyla, Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkında festivalin açılışının yapılacağı bilgisini veren Orhan, "Her yıl olduğu gibi halk oyunlarıyla açılışını yapacağız. Açılıştan sonra protokol konuşmaları olacak" şeklinde konuştu.

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Festivalde konserlerin de yer alacağını kaydeden Orhan, "İlçe şehir stadımızda konserlerimiz olacak. Festivalde birinci günü akşamı ilçe stadında, İhsan Eş, Mustafa Taş ve Melek Mosso konser verecek. Festivalin ikinci günü gündüz ise zeytinyağı yemek yarışması, zeytin ve Mut yemekleri paneli, Silifke Belediyesi Halkoyunları Topluluğu gösterisi, Çukurbağ Şalvarlı Kadın Korosu konseri düzenlenecek. Akşam bölümünde ise Mut Şehir Stadında, Ali Rıza Yılmaz, Siyam ve Ebru Yaşar konserimiz olacak. Üçüncü günü gündüz ise Trap atışları yarışması, çocuk karnavalı ve dereceye girenlere ödülleri verilecek. Daha önceki festivallerden farklı olarak şehir stadında tamamen çocuklarımıza yönelik bir çocuk şenliği yapılacak. Palyaço gösterisi yapılacak" ifadelerini kullandı.

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan düzenlenecek olan, festivale herkesi davet etti.

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