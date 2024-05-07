Müteahhit dolandırıcılığına dikkat. ‘3 daire vereceğim’ dedi vermedi

Kaynak: DHA
Müteahhit dolandırıcılığına dikkat. ‘3 daire vereceğim’ dedi vermedi
İstanbul Şişli’de bir müteahhit dolandırıcılığı ortaya çıktı. Müteahhit, bir vatandaşın gecekondusunu 3 daire karşılığında aldı. Söz verdiği daireleri alamayan ve oturduğu binadan tahliye ettirilen vatandaş binayı ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Şişli’de Erol Şengöz gecekondusunu 3 daire karşılığında müteahhide verdi. Müteahhit, yeni yapılan apartmandan söz verdiği daireleri vermeyince Erol Şengöz ailesiyle bir dairede yaşamaya başladı.

Müteahhidin aileyi binadan tahliye kararı çıkarmasıyla aile üyeleri kendilerini daireye kapatarak evden çıkmak istemedi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çilingir çağrılması üzerine evin oğlu bina çatısına çıkarak benzin ile apartmanı yakmaya çalıştı. Binadan düşen alevler park halindeki bir otomobile ve motosiklete sıçradı. Yangın vatandaşlar tarafından kısa sürede söndürüldü.

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SANA DAİRE VERECEĞİZ DEDİLER AMA VERMEDİLER

Gecekondu sahibi Erol Şengöz “Burası 1963 yılından beri babadan kalma toprağımız. Bir firma geldi benim iki katlı gecekondumu yıktı. Sana daire vereceğiz dediler ama vermediler. Bizi 2014'te kışın ortasında sokağa attılar. 9 sene kirada kaldım. Bina halen bitmedi. Bu bina kaçak. İmarı, iskanı yok. Kolonları kesik. Bana 3 daire söz verdiler. Ama vermediler ben de gelip buraya oturdum. 11 ay oldu. Şimdi kaymakamlık kararıyla bir imzayla beni buradan çıkarmaya çalışıyorlar. Benim okumam yazmam yok. Benden imza aldınız" dedi.

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