Müteahhit yan binayı şantiye şefi müteahhidi suçladı. Depremde 12 kişiye mezar oldu

Antakya merkez Cebrail Mahallesi'nde bulunan ve depremde yıkılan 8 katlı Fuat Seçkin Apartmanı'nda 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu müteahhit S.Y. ve tutuksuz yargılanan şantiye şefi E.Ç, yapı denetim firması sorumlusu Ş.H, proje ve uygulama denetçisi C.T. ve inşaat mühendisi S.S. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçlamasıyla 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre, binanın taşıyıcı elemanlarının 2007'de yayınlanan deprem yönetmeliğine uygun olduğu ancak bazı döşemelerin yeterli kalınlıkta olmadığı tespit edildi.

Raporda, binanın yıkılmasına neden olan faktörler sıralanarak, "Enkaz görüntülerine göre, asma ve zemin katlardaki taşıyıcı kolon, kiriş ve perde elemanlarının gerekli direnci sağlayamadığı, zayıf kat, yumuşak kat ve burulma düzensizliklerini önleyemediği, bu durumun da binanın tamamen çökmesine yol açtığı anlaşılmaktadır. İnşaat sırasında kolon-kiriş birleşimlerinde yapılmayan veya eksik bırakılan etriyeler ve yetersiz boyutlardaki kolon-perde filizleri nedeniyle deprem anında asma ve zemin katlardaki düğüm noktalarında beton ezilmesine neden olmuştur." denildi.

Ayrıca, kiriş ve perdelerdeki etriye kancalarının bazılarının 135 derece yerine 90 derece olduğu bilgisi de raporda belirtildi ve binanın asma ve zemin katlardan başlayarak yıkıldığı ifade edildi.

SUÇLAMALAR YAN BİNAYA YÖNELTİLDİ

İddianamede ifadesi alınan tutuklu müteahhit S.Y, yıkılan binanın enkazında anne ve babasını kaybettiğini söyledi.

Depremden hemen sonra olay yerine gittiğini belirten S.Y, savunmasında, "Söz konusu bina, yan binanın çökmesi sonucu blok şeklinde yan devrildi, hiçbir kolon ve kiriş hasar görmedi. Binanın yıkılmasında yan binanın üzerine düşmesinin etkisi büyüktür. Bina, 2014'te kullanım izni aldıktan sonra en üst kattaki yüksek çatı etrafı camlarla kapatılarak yaşanabilir hale getirildi. Bu katı babam M.A.Y. kendi inisiyatifiyle yaptırdı ve sonrasında oraya taşındı. Bina tamamlandıktan iki yıl sonra, en alt kattaki dükkanı babam, asma katla olan merdiven yerini değiştirerek kiraya vermek istedi. Ancak kiraya veremediği için dükkanı kendisi kullanmaya başladı. Dükkanın kullanımındaki değişiklikler kesinlikle binanın çökmesine sebep olmadı." dedi.

Tutuksuz yargılanan şantiye şefi E.Ç. ise, binanın inşası sonrasında projede olmayan çeşitli eklemeler yapıldığını söyledi.

E.Ç, "Projede yer almayan halde müteahhidin babası M.A.Y, çatı katını kapatarak orayı normal bir daireye çevirdi. Ayrıca müteahhidin zemin kattaki ofisinde asma katla arasındaki merdivenin yeri değiştirildi. Binanın asıl çökme nedeni, zemin kattaki iş yerinden asma kata çıkan merdiven boşluğudur. Bu nedenle sonradan yapılan ilavelerle binanın tüm dengesi bozuldu." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar ise kendilerine yöneltilen suçlamaları reddettiler.