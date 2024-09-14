Mütedeyyin camiayı sonunda çıldırttılar: O namaz başına çalınsın senin

Düzenleme: Kaynak: Yeni Şafak
Mütedeyyin camiayı sonunda çıldırttılar: O namaz başına çalınsın senin

İktidara yakınlığıyla Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Narin cinayeti soruşturmasında itirafçı olan Nevzat Bahtiyar’ın ifadesine çok sinirlendi.

Kaplan, “Narin cinayeti: Türkiye’nin iki asırlık yok oluş hikâyesinin ürpertici resmi…” başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

“O NAMAZ BAŞINA ÇALINSIN SENİN!”

Narin cinayeti ilk ve son çocuk cinayeti değil, ne yazık ki. Türkiye, çocuk cinayetleriyle sarsılıyor son yıllarda…

Cehennemin dibine doğru yuvarlanıyoruz topyekûn!

İşlenen cinayetin ürperticiliği yetmiyormuş gibi, bir de aşağılık adam, cinayeti işlemiş, gitmiş, güya namaz kılmış!

Sen namaz kıldığını mı sanıyorsun? Sahibin kim senin? Kimin adına hareket ediyorsun? “Namaz, kişiyi bütün kötülüklerden alıkor, uzaklaştırır,” diye buyurulur âyette. Âyet bu, âyet!

Senin kıldığın namaz, senin masum bir çocuğu hunharca katletmeni engellemiyorsa o namaz namaz olur mu! O namaz başına çalınsın senin!

Allah senin de, o masum günahsız çocuğun hunharca katledilmesine yardım ve yataklık eden herkesin de belâsını versin.

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