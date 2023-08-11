"Mütevazı" Angela Merkel fena yakalandı

Sosyal medyada sık sık mütevazı hayatıyla gündeme gelen Angela Merkel’in görevi bırakmasına rağmen çeşitli masraflarını hükümete fatura etmeye devam ettiği ortaya çıktı.

"Mütevazı" Angela Merkel fena yakalandı

Almanya'nın eski başbaknı Angela Merkel, görevinden yaklaşık iki yıl önce ayrılmasına rağmen hâlâ federal hükümete çeşitli masrafları fatura ediyor.

Başbakanlık, Merkel'in hem kamusal hem de özel görüşmelerinde saç ve makyaj masraflarını karşılamaya devam ediyor.

Alman hükümeti, 2021'de görevden ayrıldığından beri eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in saç ve makyajına 2022'de 37 bin 780 euro, 2023'te 17bin 200 euro olmak üzere yaklaşık 55.000 euro harcadı.

Stilistin gezilerde Merkel'e eşlik etmesi durumunda da bunun maliyetleri olduğu kaydedildi.

Halka açık olmayan programlar için bile, 69 yaşındaki Merkel'in yanında bulunan saç ve makyaj görevlisi olduğuna dikkat çekildi.

EMEKLİ MAAŞI 15 BİN EURO

15 bin Euro emekli maaşı alan Merkel’in ayrıca ömrünün sonuna kadar bir ofisi, makam aracı, şoförü, özel kalemi ve 3 çalışanı olacak.

SCHOLZ DA MASRAFTAN KAÇMIYOR

Alman Şansölyesi Tagesspiegel'e "Maliyetlerin üstlenilmesi, kamuya açık olsun ya da olmasın, devam eden resmi görevlerin yerine getirilmesiyle bağlantılıdır" dedi.

Şu anki Almanya Başbakanı Olaf Scholz da halka açık gezileri için masraftan kaçınmıyor. Bu yıl şimdiye kadar, saç modeli ve makyaj harcamaları için 21.808 euro harcarken, bu rakam 2022'de 39.910 euro'ya ulaştı.

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