Mutfak lavabolarına aman dikkat

Evinizin en çok kullanılan yeri olan mutfaktaki lavabo hijyenik kullanılmazsa tam bir mikrop yuvası. Dolayısıyla birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Mutfak lavabonuzu eğer kirli bırakıyorsanız çot ciddi hastalıklarla tanışma ihtimaliniz çde çok yüksek.

Özellikle bir çoğumuz balığın pullarını lavaboda alırken yine bazılarımız balığı bile lavaboya doldurduğu su da yıkıyor.

SAKIN BÖYLE KULLANMAYIN

Eğer yemek yaparken artıklarını da lavabonun içinde bırakıyorsanız, sağlığınızı da tehlikeye atıyorsunuz demektir. Mutfak lavabosu sürekli olarak suyla ıslandığı ve deterjan ile temas ettiği için temiz sanılır ama asıl yanılgı da tam olarak budur.

Bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra lavabonun içinde kalan yemek artıklarını mutlaka oradan almalı ve çöpe atmalısınız. Yemek artıkları, bakteriler için hızlı bir üreme alanı. Salmonella'dan çeşitli bakterilere kadar, insan sağlığını etkileyecek bakterinin bu yolla üremesine neden olabiliyorsunuz. Bu da zamanla lavabonuzu mikrop yuvasına haline dönüştürüyor.