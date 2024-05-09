Diyetisyenden şok açıklama: Özel Sektörde Kilolu İnsanlar İşe Alınmıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Diyetisyenden şok açıklama: Özel Sektörde Kilolu İnsanlar İşe Alınmıyor
Bir Diyetisyen, Özel Sektörde Kilolu İnsanların İşe Alınmadığını İddia Etti.

Bir diyetisyen, özel sektörde kilolu insanların işe alınmadığını iddia etti. "Kendi kilosuyla bile baş edememiş disiplinsizlikte olan bir kişinin bu işin ciddiyetini anlayamayacağı" şeklinde konuşan diyetisyen, kilolu insanların iş arama süreçlerinde zorluklar yaşadığını belirtti. Bu iddiasıyla dikkat çeken diyetisyen, kilo konusunun iş hayatında nasıl bir etkiye sahip olduğunu tartışmaya açtı. Kilolu insanların işe alınmamasıyla ilgili genel bir kanının olup olmadığı ise konunun sosyal medyada gündem olmasına neden oldu.

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