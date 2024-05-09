Süheyl Batum 'Biz akıllı Galatasaraylılarız' diyerek Erden Timur'a açık çağrı yaptı

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Süheyl Batum, Maslak Atlı Spor Kulübünde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Organizasyona Süheyl Batum'un aday listelerinde yer alan üyeler de katıldı.

25 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulu kazanacaklarını iddia eden Batum, kapılarının mevcut Sportif AŞ'nin başkan vekili Erden Timur'a açık olduğunu söyledi. Eski başkanlardan Alp Yalman ve Ünal Aysal'ın kendi ekibinde olduğunu vurgulayan Batum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erden Timur'u hepimiz seviyoruz. Galatasaray'ın vizyonunu artırdı. Bir anda Icardi, Torreira'yı burada gördük. Söyledikleri şeyler çok iyi. Ancak Galatasaray'ın vizyonunu 2010'lu yıllarda Ünal Aysal artırdı. Kendisi bugün efsanemiz olan Muslera'yı, Drogba ve Sneijder gibi futbolcuları getirdi. Vizyon bizde var. Galatasaray'ı borçsuz bırakan tek başkan Alp Yalman disiplin kurulunda, Ünal Aysal da Sportif AŞ'de görev alacak. Vizyonumuz çok geniş."

"Okan Buruk, Erden Timur şu anda muhteşem gidiyorlar. Bizim yeni maceralar arama gibi durumumuz yok. Biz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynarken beklerimiz yoktu. Altı ay Angelino'nun gideceği belliydi ve biz sol bek alamadık. Sol bek olmadan Sparta Prag'a elendik. Biz, Galatasaray'ı bölgesel güç haline getireceğiz. Oradan da Real Madrid, Barcelona gibi küresel güç olmasını sağlayacağız. Biz akıllı Galatasaraylılarız."

"Bizim ne Okan hoca ne Erden Timur ne de başarılı olan başka birileriyle problemimiz, kıskançlığımız olur. Erden Timur bizim için bir değerdir. Kendisiyle görüşmedik, 'Bize gel. Orayı bırak.' demeyiz. İstediği kişilerle çalışır. Bizimle çalışmak isterse kapımız Erden Timur'a açıktır. Çok da seviniriz. Galatasaray için ondan da destek alırız."

Batum, mevcut yönetim kurulunun yaklaşık 2 yıl önce yapılan seçimden önce verdikleri vaatleri yerine getirmediğini savundu. Süheyl Batum, sponsorlarla görüşmeler yaptığını belirterek, özellikle spor salonu projesini çok kısa sürede tamamlayacaklarını bildirdi.