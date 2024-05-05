Mutfak tüpü patladı duvar komple yıkıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesi Kuruçay Mahallesi Genç Osman Caddesi Şehit İbrahim Alıcı Sokak'ta yer alan tek katlı bir evde mutfak tüpü patladı. Aktarılanlara göre, Duran Yıldız isimli şahıs evde olduğunda mutfak tüpünden sızan LPG gazı ateş aldı ve patlama oldu. Patlama sonucunda Duran Yıldız'ın vücudunda ikinci derecede yanıklar oluştu. Mutfak duvarları yıkıldı ve içerisi adeta savaş alanına döndü. Yıldız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.