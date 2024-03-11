Mutfak tüpünün patladığı evde yangın çıktı. Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Atkaracalar ilçesi Ilıpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 87 yaşındaki Mürvet Dilbaz'ın yaşadığı evde, mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sararken, yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk inceleme sonucunda 87 yaşındaki Mürvet Dilbaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı kadının cenazesi Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerden sonra morga kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.