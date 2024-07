Mutfakta sürdürülebilir malzemeler neler? Tasarruf yapmak isteyenler dikkat

3. Yerel Üretim: Yerel olarak üretilen malzemeleri tercih ederek taşımacılıktan kaynaklanan karbon ayak izini azaltabilirsiniz.

Ayrıca mevsimine göre ve bölgenin üretim kapasitesine göre seçim yapmak da oldukça önemlidir.

a. Mevsimsel Sebzeler ve Meyveler: Yerel çiftçilerden temin edilen mevsiminde yetişen ürünler.

b. Yerel Tahıllar: Yerel olarak üretilen buğday, mısır veya arpa gibi tahıllar.

c. Yerel Et ve Süt Ürünleri: Çiftlikten taze süt, peynir, yoğurt ve organik et.

d. Bal: Yerel arıcılardan alınan doğal bal.

e. Yerel Balık: Bölgedeki su kaynaklarından taze balık.

f. Yerel Baharatlar: Yerel tarımda yetiştirilen özgün baharatlar, örneğin kekik veya nane.

g. Zeytinyağı: Yerel zeytinlerden üretilen soğuk sıkım zeytinyağı.