Türkiye'de futbol dünyasının gündemi bahis. 571 hakemden 149'una ceza verildi ve bu kişilerin düdüğü astırıldı. Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay’la ilgili inceleme de devam ediyor. Bu hakemlerin ceza alıp almayacağı daha sonra belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolcularla ilgili çalışmanın da yapıldığını ve bu isimlerin yakın zamanda Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edileceğini açıkladı. Ancak bu isimlerin buzdağının sadece görünen yüzü olduğu belirtiliyor. Çünkü PFDK'ya sevk edien isimler arasında esas büyük paranın döndüğü yasadışı bahisle ilgili sevkler yok.

Bu yoğun gündemde gazeteci Atilla Türker'den yasadışı bahis oynayanlarla ilgili yeni bir iddia geldi. Halk Tv'de yayınlanan yazısında Türker şunları söyledi: "Yasa dışı bahis oynayanların tüm listesi ele geçirildi. Nasıl mı? İzah edeyim. Yasa dışı bahis, adı üzerinde yasal olmadığı için, yurt dışındaki bahis sitelerine para gönderebilmek için aracı ödeme kuruluşlarına para yatırmanız gerekiyor. Yine yasa gereği, havale ya da kredi kartını, bankacılık sistemi ve haliyle bankalar kabul etmiyor, sistem buna izin vermiyor.

DEVLETİN ELİNDE LİSTE VAR

Yasa dışı bahisi oynamak isteyen kişi, yakın bir tarihe kadar, Papara adlı veya benzeri ödeme kuruluşlarına para yatırıyordu, bu ödeme kuruluşları da yurt dışı merkezli bahis sitelerine bu parayı aktarıyordu. Karşılıklı para transferleri bu şekilde yapılıyordu. Yakın zamanda ne mi oldu? Devlet, ülkemizdeki bu aracı ödeme kuruluşlarına ve bağlı bulundukları holdinglere el koydu. Haliyle tüm veri tabanları devletin eline geçti. Hangi futbolcu ya da hakem, hangi kulüp başkanı ya da Futbol Federasyonu çalışanı, aracı ödeme kuruluşuna ne kadar para yatırmış, ne kadar bahis oynamış, tek tek belirlendi. Tabii sadece futbol camiasından değil, her tür meslekten, kim varsa artık! Hepsi artık devletin elinde…

Resmi rakamlara göre Türkiye’de 38 milyon kişi bahis ya da benzeri oyunlarda şansını deniyor. İnanılmaz bir rakam bu… Hakem müessesi, her şeye rağmen, futbol camiasının en bakir, en dikkatli, en çekingen cenahını temsil eder. Buna rağmen profesyonel liglerdeki 571 hakemden 371’inin bahis hesabı ortaya çıktı, 152’sinin de bahis oynadığı belirlendi. Siz bir de futbolcu, menajer ve kulüp yöneticileri cenahını düşünün… Hakemlere nazaran çok daha rahat, çok daha popüler, çok daha fazla para sahibi olan ve milyonlarca destekçisi bulunan futbolcular, hangi oranda bahis oynadı acaba? Tek tek ortaya çıkacak. Yasa dışı bahis sitelerinin, ülkemizdeki yasal bahis sitelerine nazaran çok daha fazla oranda para verdiğini de unutmayalım.

Türkiye’de Futbol Federasyonu çatısı altında yaklaşık 6000 kişi bulunuyor. Bu 6000 kişinin içinde futbolculardan hakemlere, menajerlerden kulüp başkanlarına, gözlemcilerden temsilcilere kadar herkes yer alıyor. Tüm profesyonel liglerdeki futbolcu sayısı ise 3700… İşte bugünlerde futbol ailesi içindeki 6000 kişiyle ilgili olarak da Cumhuriyet Savcılığı soruşturması tamamlanacak. Bir aksilik ya da engel olmadığı takdirde tüm büyük kulüplerdeki yıldız futbolcular da dahil olmak üzere ünlü isimler olumlu ya da olumsuz ortaya dökülecek.

YABANCI FUTBOLCULAR KAPSAM İÇİNDE

Şimdi aklınıza gelebilir, “yabancı futbolcuların durumu ne olacak” diye… Söyleyeyim, liglerimizde top koşturan yabancı futbolcular da “suç ve ceza” kapsamı içinde… Yani, bu işe yabancı futbolcular da karıştıysa, kendilerine gereken cezalar verilecek. Hakemlerde durum böyleyken… 3700 futbolcudan en az 2000’i bu işe bulaşmadıysa, ben de hiçbir şey bilmiyorum demektir."