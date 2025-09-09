Mutlu Kaya ilk adımlarını attı! Erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuştu

Geçirdiği silahlı saldırı sonrası konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Mutlu Kaya, uzun süren fizik tedavi sürecinin ardından ilk adımlarını attı. Bu mucizevi gelişme, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken sevenlerinden destek mesajları yağdı.

Katıldığı ses yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Mutlu Kaya erkek arkadaşı tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda konuşma ve yürüme yetisini kaybetmişti. Kaya, uzun süre gördüğü fizik tedavi sonucunda ilk adımlarını attı.

ADIM ATTIĞI ANLAR DUYGULANDIRDI

Mutlu Kaya, hayatta kalma mücadelesini sürdürürken, fizik tedavi sürecindeki ilerlemesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşılan videoda, yıllar sonra ilk kez destek almadan ayakta durmayı başaran Kaya'nın adımlarını atarken ki görüntüleri, izleyenleri derinden duygulandırdı.

Kaya'nın bu başarısı, sosyal medyada kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri, "Başaracaksın kalbi güzel", "Allah yardımcın olsun güzel gözlü", "Tez vakitte koştuğunu görelim", "Aferin helal sana" gibi destekleyici ve motive edici mesajlarla Kaya'ya olan sevgilerini ve iyi dileklerini ilettiler.

