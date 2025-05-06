Mutlu Kaya'dan hayranlarını üzen paylaşım! Ölümden dönmüştü

Mutlu Kaya, eski sevgilisi tarafından başından vurularak ağır yaralanmıştı. "Sesi Çok Güzel" yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, uzun bir fizik tedavi ile sağlığına kavuşmuştu.

Geçtiğimiz gün yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Mutlu Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla sevenlerini üzdü.

"HAYALLERİM VARDI UMUTLARIM ÇOKTU”

Yıllardır dört duvar arasında yaşadığını söylen Mutlu Kaya, “Hayallerim vardı, umutlarım çoktu, mutlu olacaktım. Annem bana değil, ben anneme bakacaktım. Kendimi kafeste hissediyorum bir kuş misali. Artık özgürce uçmak istiyorum” ifadeleriyle yürekleri burktu.

Kaya’nın bu duygu dolu paylaşımı gündem olurken, hayranları ve takipçileri ona destek mesajları yağdırdı.