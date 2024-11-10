Mutlu Kaya'dan Sibel Can hakkında bomba sözler!

Mutlu Kaya, bir televizyon programıyla tanındı. İstanbul'da katılacağı televizyon programı öncesi evinde prova yaparken 18 Mayıs 2015 gecesi erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanmıştı. Genç kızın başına gelmeyen kalmadı. Beklediği desteği de göremedi.

UZUN SÜRE YOĞUN BAKIMDA KALDI

Mutlu Kaya, uzun bir süre yoğun bakımda kaldı. Saldırı sonucunda konuşma ve yürüme yetisini kaybetmişti. Tedavi sürecinden sonra hayatını müziğe adayan Kaya, 'Direniş' adlı bir single çıkardı ve bu eserini tüm şiddet mağduru kadınlara ithaf etti.

Posta’nın haberine göre, Kaya, yarışmada kendisini çok beğenen ve övmelere doyamayan Sibel Can'dan destek görmediğini açıkladı. Can, genç yarışmacıyı "veliahtım" olarak nitelendirmişti. Bu dönemde herkes Sibel Can'ın Mutlu Kaya'ya destek olacağını sanıyordu. Fakat beklenen olmadı. Kaya'nın iddialarına göre gerçek bambaşkaydı.

"O ÇOK MERHAMETSİZ BİRİ"

Mutlu Kaya konu hakkında açıklama yaptı. Sibel Can'ın kendisine destek sağladığı iddialarına "O çok merhametsiz biri" diye cevap verdi. Ünlü şarkıcının ekran önünde annesine ve kendisine verdiği sözlerin tamamının şov olduğunu söyleyen Kaya, "Ailem hastane önünde 1 liralık suyu alıp da içemeyecek kadar garibandı. O günden sonra bir daha ne aramış ne sormuş. Şovunu yaptı, gitti. Bir kuruşluk yardımı yok" dedi.

Mutlu Kaya, ben kimsenin veliahtı falan değilim diyerek şu sözleri ekledi: "Bana yardım etmek zorunda değil tabii. Tek üzüntüm, belki o yardım edeceğim diye yalan söylemeseydi, birileri tedavime yardım edebilirdi. Sibel Can aileye her türlü yardımı yaptı diye düşündü herkes sanırım, kimse yardım eli uzatmadı. Bir de onlara ev, araba aldım diye yalanlar söylendi. Çok üzüldüm"