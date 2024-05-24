Mutluluğun formülü olan besinler neledir? Uzmanlar önerdi

Mutluluk, karmaşık bir duygu durumu olup, pek çok faktör tarafından etkilenebileceği biliniyor. Beslenme de bu faktörlerden biri olduğu bildirildi.

Uzmanlar, bazı besinlerin ruh halimizi iyileştirebileceğini ve mutluluğumuzu artırabileceğini belirtiyor.

İşte mutluluğu artırmaya yardımcı olabilecek besinler ve uzmanların bu konudaki önerileri:

1. Omega-3 Zengini Balıklar: Omega-3 yağ asitleri, beyindeki ruh halini düzenleyen moleküller ve nörotransmitterler üzerinde doğrudan etkiye sahip olabilir.

Uzmanlar, somon, uskumru ve konserve ton balığı gibi omega-3 açısından zengin deniz ürünlerinin tüketilmesini öneriyor.

2. Yoğurt: Yoğurt, Lactobacillus adlı özel bir bakteri türü içerir ve bu bakteri, serotonin ve dopamin gibi iyi hissettiren nörotransmitterlerin üretimini tetikleyebilir.

3. Muz: Muz, mutluluk hormonu serotonin üretiminde rol oynayan vitamin B6 açısından zengindir.

4. Koyu Çikolata: Koyu çikolata, mutluluk hissini artırabilecek flavonoidler içerir ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir.

5. Yeşil Yapraklı Sebzeler: Ispanak, lahana ve diğer yeşil yapraklı sebzeler, serotonin üretimini artırabilen yüksek düzeyde magnezyum içerir.

6. Badem: Düzenli badem tüketimi, iyileştirilmiş ruh haline bağlandı.

Uzman Görüşleri:

• Dr. Uma Naidoo: Beslenmenin ruh haliniz üzerinde etkisi olduğunu ve diyetinizde yapacağınız değişikliklerin zamanla mutluluk üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

• Dr. Drew Ramsey: Fermente gıdaların tüketiminin, bağırsaklardaki bakteri çeşitliliğini artırarak ruh halimiz üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini söylüyor.

• Rachel Engelhart, RD, LPC: Bazı besinlerin vücudun pozitif ruh hali ve güçlü enerji seviyelerinden sorumlu süreçlerini destekleyebileceğini ifade ediyor.

Bu bilgiler, mutluluğun formülünün sadece psikolojik ve çevresel faktörlerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda doğru besinleri tüketerek de desteklenebileceğini gösteriyor.

Uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda, mutluluğu artırmak için beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmek faydalı olabilir.