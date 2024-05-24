Gribe iyi gelen besinler. Uzmanlar açıkladı

Grip, kış aylarının vazgeçilmez misafirlerinden biri. Ancak doğru beslenme ile bu zorlu dönemi daha kolay atlatmak mümkün.

İşte uzmanların gribe iyi gelen besinlerle ilgili önerileri:

1. Tavuk Suyu Çorbası: Uzmanlar, tavuk suyu çorbanın hem vücudu ısıttığını hem de içerdiği elektrolitler sayesinde vücut sıvılarının dengelenmesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Ayrıca, tavuk protein ve çinko açısından zengin bir kaynak olarak bağışıklık sistemini destekliyor.

2. Sarımsak: Sarımsak, antiviral özellikleriyle biliniyor ve bağışıklık sistemini güçlendirerek viral enfeksiyonların yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Uzmanlar, yemeklere sarımsak eklemenin veya sarımsak takviyeleri kullanmanın faydalı olabileceğini söylüyor.

3. Zencefil Çayı: Zencefilin mide bulantısına iyi geldiği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Uzmanlar, zencefil çayının grip sırasında tüketilmesini öneriyor.

4. Meyve ve Sebzeler: C vitamini açısından zengin olan meyve ve sebzeler, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Uzmanlar, portakal, greyfurt gibi turunçgillerin yanı sıra brokoli ve domates gibi sebzelerin tüketilmesini öneriyor.

5. Yulaf ve Tahıllar: Kompleks karbonhidratlar açısından zengin olan yulaf ve tahıllar, vücuda enerji sağlıyor ve uzmanlar tarafından öneriliyor.

6. Bal ve Limon: Balın doğal antibakteriyel özellikleri olduğu ve boğaz ağrısına iyi geldiği biliniyor. Uzmanlar, bal ve limon karışımının sıcak su ile tüketilmesini öneriyor.

Uzman Görüşleri:

• Mayo Clinic uzmanları, grip döneminde bağışıklık sistemini güçlendirecek besinlerin önemine dikkat çekiyor.

• Cleveland Clinic’ten Dr. Neha Vyas, grip sırasında vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri almanın önemini vurguladı.

Havucun grip gibi hastalıklarla mücadelede etkili bir besin olduğunu söyleyen Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, havucun sağlık üzerindeki olumlu etkilerini açıkladı.

Bu öneriler, griple mücadelede beslenmenin önemini gösteriyor.

Uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda, grip sırasında doğru besinleri tüketmek, hastalığın süresini kısaltabilir ve iyileşme sürecini hızlandırabilir.