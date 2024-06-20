Mutluluk, kaplumbağayı kurtarmak gibi bir şey

Bayramın ikinci günü; İlk bakışta sıradanmış gibi gözüken bir olayın, aslında günümüz Türkiye’sine ve dünyaya çok güzel…

Çok anlamlı…

Doğru…

Ve insanın, insan yanını açığa çıkartan bir davranış olduğunu gösterdi.

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İnanının bana bu, hayat içinde bir nüanstı ancak sizinle paylaşmasam da olmazdı…

Lütfen abarttığımı düşünmeyin…

Güzel örnekler paylaşılsın istiyorum.

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Olay; geçtiğimiz cuma günü Marmara Ereğlisi-Tekirdağ arasında gerçekleşti.

Biz, E-5 üzerinde seyir halindeyken, otobüs şoförü aracı sağa yanaştırdı, durdu ve araçtan indi.

Ne olduğunu…

Şoförümüzün neden indiğini…

Tam olarak anlamamıştım.

Birkaç dakika sonra aracımız hareket etmeye başlayınca, yolcular arasında tatlı bir tebessüm ve birbirlerine; “Karşıdan karşıya geçmekte olan bir Kaplumbağanın ezilmekten kurtarıldığı” söylenince, çok duygulanmıştım.

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Çok yavaş hareket eden, üstelik de evini sırtında taşıyan bu hayvanı fark ederek, aracını sağa yanaştırıp duran, E-5 üzerindeki Kaplumbağayı kurtaran şoförümüzü yürekten kutluyorum.

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Ne yalan söyleyeyim bu durum beni çok etkiledi…

Etkiledi çünkü bugün evcil hayvanları dahi sokakta, asansörde işkenceyle öldüren canavar ruhlu insanların olduğunu gördükçe, bir Kaplumbağanın ölmemesi için riski göze alanlara şapka çıkarıyorum.

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Yaşadığım bu olayın ardından üç gün sonra bayramın ikinci günü, gözüme bir haber ilişti.

Sanırım yeniçağ.com.tr’de idi.

Habere:

“TEM’de tehlikeyi göze aldı: Araçları tek tek durdurdu” başlığı atılmıştı.

Beykoz TEM Otoyolu, Ankara istikameti Kavacık mevkiinde yaşanmış olay.

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‘Sevil Ara’, adındaki bir Hanımefendi, yol ortasında bir Kaplumbağa görüyor.

Hemen otomobilini emniyet şeridine bırakarak, TEM üzerinde gördüğü Kaplumbağayı kurtarmak için olası riskleri de göze alarak, -habere göre- yol üzerinde araçları yavaşlatmaya hatta durdurmaya başlamış.

Bu Hanımefendi, TEM otoyolundaki sürücülerin meraklı bakışları arasında el kol hareketleri yaparak, araçları Kaplumbağaya yaklaştırmamayı başarmış ve hiçbir şeye aldırmadan Kaplumbağayı kurtarmaktan başka bir şey düşünmeden, ölümle karşı karşıya olan o Kaplumbağayı, TEM Otoyolu’nun üzerinden almanın, kendisinde oluşturduğu büyük bir rahatlamayla birlikte emniyet şeridine bıraktığı aracına, ‘Bir can kurtarmış olmanın mutluluğu ile’ yönelmiş ve kucağına aldığı Kaplumbağanın kalp atışlarını da dinleyerek, onun için güvenli yer olan otomobiline bırakmış.

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Kim bilir o Kaplumbağayı arabasına bırakırken ve o an belki de dünyanın en mutlu insanı o Sayın Var’dı.

Tabi bir de bizim Şarköy otobüsünün şoförü.

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Anladım ki biraz da mutluluk böyle bir şey işte…

Kaplumbağayı kurtarmak gibi bir şey.