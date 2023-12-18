İbrahim Büyükak'ın yazıp yönettiği Mutluyuz filminin vizyon tarihi belli oldu. Boşanma aşamasında bir çiftin hikayesine ışık tutan filmde İbrahim Büyükak’a Yasemin Sakallıoğlu eşlik ediyor. Peki, Mutluyuz konusu nedir? Mutluyuz film fragmanı yayınlandı mı?

MUTLUYUZ KONUSU NEDİR?

Mutluyuz, boşanma aşamasında olan bir çiftin hayatına odaklanıyor. Yakın arkadaş olan Ferhat ve Aslı, sevgilileri tarafından talihsiz bir şekilde terk edildikten sonra beraber olmaları gerektiğini anlarlar. Evliliklerinin üçüncü yılında ise ilişkileri adına işler artık yolunda gitmemektedir. Ferhat, Aslı’ya tatile çıktıklarını söyleyerek, ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla Aslı’yı çift terapisi yapılan bir otele götürür. Aslı ile Ferhat’ın başka çiftler ile katıldıkları bu terapi, komik ve eğlenceli bir maceraya dönüşecektir.

MUTLUYUZ OYUNCU KADROSU

İbrahim Büyükak

Yasemin Sakallıoğlu

Anıl İlter

Başak Parlak

Banu Fotocan

Efe Deprem

MUTLUYUZ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Başrollerinde İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun yer aldığı Mutluyuz filmi 29 Aralık’ta vizyona girecek.