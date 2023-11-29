Muz kabuğunun hiç bilinmeyen yönü ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmadan sonra muz kabuklarının inanılmaz derecede lezzetli besinlere dönüştükleri ortaya çıktı.

Bu kabukların kurutulduktan sonra un haline getirilmesi durumunda en az buğday unu kadar lezzetli ve daha sağlıklı bir ürünün ortaya çıkmasına sebep oldu.

Özellikle vegan tüketim yapanlar için önemli bir keşif olarak görülen muz ürünleriyle ilgili deneyim yaşayanlar, ilk lezzetleri anlattılar.

Muz unundan yapılan ürünleri tat testine tabi tutan tüketiciler, bu unlardan yapılan kurabiyelerden son derece memnun olduklarını dile getirdiler.

Yapılan araştırmalar sonucu bu kurabiyelerin yüksek lif içermesi sebebiyle kansere karşı bir silah olduğu da belirtilirken, magnezyum, potasyum ve antioksidan açısından da yüksek değerlere sahip olduğu belirtildi.

Muz kabuğundan yapılan bu kurabiyelerin bir diğer olumlu tarafı ise, oda sıcaklığında yaklaşık 3.5 ay bozulmadan saklanabilmesi oldu.

Bu meyvenin kabuğunu yemek sadece sağlıklı bir seçenek değil, aynı zamanda gıda israfının azaltılmasına da yardımcı olabilir. Bir muzun ağırlığının yaklaşık yüzde 40'ı kabuğundadır ve çoğu zaman bu besinle dolu kabuk çöpe atılır.