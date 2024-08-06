Muz kasalarında 1 milyon euro değerinde kokain ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Muz kasalarında 1 milyon euro değerinde kokain ele geçirildi

Yunan Sahil Güvenliği bir muz konteynerinde saklanan değeri 1 milyon avronun üzerinde kokain ele geçirdiğini bildirdi.

Uyuşturucu madde, Yunanistan'ın Pire Limanı'ndaki bir gemide ele geçirildi. Reuters'e göre operasyon Atina'daki ABD Büyükelçiliğinin İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'nin desteğiyle gerçekleştirildi.

Yunan yetkililer, Ekvador'dan gelen muzlarla dolu konteynerin soğutma sistemine gizlenmiş 30 paket içerisinde yaklaşık 35 kilogram kokain bulunduğunu açıkladılar.

Balkanlar'dan gelen kaçakçıların Avrupa'yı uyuşturucu için en büyük pazarlardan biri haline getirmesiyle Güney Amerika kokain üretimi son on yılda hızla arttı.

Mayıs ayında Yunan yetkililer, Latin Amerika'dan Avrupa'ya nakliye konteynırlarında kokain taşıyan uluslararası bir suç çetesini çökerttiklerini açıklamıştı.

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