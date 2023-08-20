Muz ve Sarımsak tansiyona düşman

Yüksek tansiyon, kalp krizi ve felç yönünden risk demek… Düzenli doktor kontrolü, düzenli ölçüm ve ilaç kullanımı kadar önemli olan bir nokta da hastaların gün içinde tükettiği toplam tuzu bir çay kaşığı ile sınırlandırması. Halk arasında daha çok ‘yüksek tansiyon’ olarak bilinen hipertansiyonun felç ve kalp krizi riskini çok yükselttiği, “Hastaların düzenli ölçüm ve ilaç kullanımının yanı sıra yaşam değişiklikleri yapmaları şart” olduğu belirtildi. Tansiyona karşı alınacak önlemlerin başında ise sigara ile içkiyi bırakmak, tuzu azaltmak, spor yapmak, yağlı yiyeceklerden uzak durmak geliyor.

Tansiyon hastası nasıl yaşamalı?

*Düzenli fiziksel egzersiz yapmalı.

*Tuzu kısıtlamalı.

*Varsa sigara bağımlılığından kurtulmalı.

*Besinler yoluyla yeterli potasyum, kalsiyum ve magnezyum almalı.

*Margarin ve margarin içeren besinleri tüketmemeli.

*Varsa fazla kilolarını mutlaka vermeli.

*Stresin yıpratıcı etkilerinden kaçınmalı.

*Yoga ve meditasyon, hobiler vs.. gibi stresini azaltacak yöntemler bulmalı.

Sigara tansiyonu nasıl yükseltir?

Sigara tüm organlar için kanserojendir ve damarlar üzerinde son derece kötü etkiye sahiptir. Sigara içildikten sonraki ilk 30 dk. içinde kan basıncının yüksek seyrettiği bilinmektedir. Sigara kesinlikle kullanılmamalıdır.

Hareketli yaşam neden şart?

Düzenli egzersiz, hipertansiyon ve kalp hastalığı riskinin ortaya çıkmasını önlemede faydalıdır. Egzersiz aynı zamanda kan şekeri, kolesterol ve trigliserid düzeylerinin de normal olmasına yardımcı olacaktır. Önerilen aktivite günde 30 dk orta şiddette (80-120 adım/dk) yürüyüş olmalıdır.

Tuzun tansiyona etkisi nedir?

Tuz, hipertansiyonun ortaya çıkmasında, kan basıncının yüksek olmasında ve ilaçların etkisinin engellenmesinde önemli rol oynamaktadır. Günlük tuz alımı 4 gramdan az olmalıdır (bir çay kaşığı). Ülkemizde normal beslenme ile günde 15-20 gr kadar tuz alındığı hesaplanmaktadır. Bunun anlamı hastaların kullandığı tuz miktarını dörtte bire indirmesi gerektiğidir. Ülkemizde tuz miktarının fazla olduğu yiyecek sayısı fazladır. Sadece sofradaki tuz değil, fazla miktarda tuz içeren turşu, kurutulmuş balık, konserve, hazır gıdalar, domates sosu, peynir, beyaz ekmek, salamura et, kremalar ve tuzlu kuruyemişlerdir. Aperatif ve ayaküstü tüketilen besinlerin çoğunda fazla miktarda tuz bulunur. İşlenmiş gıdalar tuz bakımından, bitkisel gıdalar ve işlenmemiş gıdalar ise potasyumca zengindir. Potasyum tansiyon düşmesinde faydalı olan bir mineraldir. Sebze ve meyvelerin doğal olarak tüketilmesi bu bakımdan önemlidir. Ülkemizde gıdaları korumak ve tat vermek için bol miktarda tuz kullanılması hipertansiyon sıklığını arttırmaktadır.

Tansiyon hastasının dostu besinler

Orman meyveleri: İçerdiği yüksek potasyum oranı nedeniyle muz. Ancak potasyum oranı yüksek avokado, mantar, domates, tatlı patates, kavun gibi yiyecekler de muzun yerini tutabilir.

Bitter çikolata: En az %70’i gerçek kakaodan oluşan bitter çikolatalardan günde ‘bir kare’ tüketmek tansiyona iyi gelecektir.

Kivi: İçerdiği yoğun C vitamini nedeniyle etkili.

Yulaf: Güne ekmek yerine yulafla başlamak, günün devamında daha düşük kan basıncına yardımcı oluyor.

Lifli yeşil sebzeler: Günde bir veya iki kez yeşil yapraklı sebze tüketimi tansiyonun uzun vadede kalıcı olarak düşmesini sağlıyor.

Sarımsak: Doğal antibiyotiklerden sayılan sarımsak, tansiyonun düşmesine en hızlı etki eden yiyeceklerden.

Yoğurt gibi fermente gıdalar: Probiyotik yönünden zengin olması nedeniyle sindirim sistemi sağlığı için de olmazsa olmazlardan.

Tarçın: Şeker yerine kullanılarak şeker tüketiminin de azalmasına yardımcı olur.

Baklagiller: Birçok vejetaryenin de içerdiği yoğun protein oranı nedeniyle et yerine tükettiği baklagiller tansiyon dostu bir besin grubu olarak biliniyor.