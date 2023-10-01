Gut hastalığını yabana atmayın

Et, süt, yoğurt, peynir, deniz ürünleri gibi protein yüklü besinleri fazla tüketen kişilerin risk altında olduğu bilinmekte. Eklemlerde ağrı artışıyla kendini belli eden bir rahatsızlık olan gut, sıklıkla ayak başparmağında görülmekte. Ağrı ayak bileği, dirsek, el parmağı eklemleri de etkileyebiliyor. Çoğunlukla metabolik sendromun bir parçası olan gut hastalığı, kolesterol, trigliserid yüksekliği (hiperlipidemi), yüksek tansiyon, aterosklerotik kalp hastalığı, diabetes mellitus, obezite gibi rahatsızlıklarla birlikte görülüyor.

Alkol ve fruktoz

Gut hastalığının bilinenin aksine sadece aşırı protein değil aşırı alkol tüketiminden de kaynaklandığı gözlemlenmekte. Halk arasında protein hastalığı olarak bilinen gut, aslında aynı zamanda fazla alkol ve fazla fruktoz hastalığıdır. Kanda ürik asit fazlalığı (hiperürisemi) ya fazla ürik asit yapımı ya ürik asidin vücuttan atılmasında azalma ya da bu iki mekanizmanın bir arada olması sonucu ortaya çıkar. Yani ürik asit yapımı artmıştır ve/veya atılımı azalmıştır. Ürik asidin büyük bir kısmı böbrekler tarafından, daha az bir kısmı ise barsaklar yolu ile elimine edilmektedir.

Bu gıdalardan uzak durun

Uzmanlar gut hastalarının; sakatat, aşırı kırmızı et, balık ve deniz ürünleri, bezelye, mercimek, fasulye, ıspanak, mantar ve kuşkonmaz gibi gıdalardan uzak durması gerektiğini söylüyor.

Gut hastalığının vücut eklem bölgelerinde iltihaplanma sonucu oluştuğu, hayli sancılı hastalığı yok eden mucizevi bir karışım tarifini şöyle verebiliriz. Hastalığı tedavi edici mucizevi kür saf kestane balı, limon ve aspirinden oluşmakta. Bu kür için 1 kilo saf kestane balı, 10 adet aspirin ve 10 adet kesilmemiş limon gereklidir. Önce aspirinleri toz haline getirip, kabuklu limonları da küçük küçük doğrayın. 7 gün dinlenmeye bırakın.

Bu süre dolduktan sonra her gün sabah aç karnına 1 yemek kaşığı tüketilirse vücuttaki tüm eklem iltihaplarının kuruduğu, ağrıların kesildiği görülecektir. Bu kür yıl içinde 3 defa denendiğinde faydalı olacaktır. Bu kürde kullanılan balın, saf kestane balı olması çok önemli. Çünkü saf kestane zamanda aspirinin ve limon içindeki ürik asiti yükselten etkenleri de yok ediyor.

En sık ayak başparmağında ortaya çıkmakta

Fazla protein içeren besinlerin yüksek pürin içerdikleri bilinmektedir. Yine de yüksek protein içeren edilen tüketilmesi ile birlikte hiperürisemi olgularında ciddi artış yaşanmıştır. Fazla alkol kullanımı da ürik asiti fazlalaştırır.

Erkeklerde fazla görülüyor

Gut hastalığının, sodyum ürat kristallerinin eklemlerde birikmesine ve çökmesine bağlı olarak ortaya çıkan bir eklem yangısı durumu olduğu belirtilmektedir. Fazla protein ve alkol içeren yemek sonrası ortaya çıkar. Erkeklerde fazla görülür. En sık ayak başparmağındadır. Ayak başparmağı ağrılı, şiş ve kızarıktır; elle dokunulduğunda bile müthiş ağrı vardır.