Organik beslenme kanser riskini azaltır mı?

Kanser; genellikle kalıtım yoluyla gelen genlerden değil, yaşam süresince genlerde ortaya çıkan hasarların sonucu oluşmaktadır. Çoğu insan için kanser genetik olarak programlanmamıştır; yaşam koşullarından ve maruz kalınanlardan kaynaklanır. Kanserin en önemli sebeplerinden biri sağlıksız beslenmedir. Hastalıktan korunmada organik gıdaların etkisi dikkat çekmektedir. Yıllarca kanser nedenleri konusunda yapılan çalışmalarda çevresel faktörler yeterince önemsenmemiştir veya göz ardı edilmiştir. Hastalığın, trajik biçimde çevresel kirlenmeyle ilişkili olduğu giderek daha iyi anlaşılmaktadır. 2004’te Boston Tıp Merkezi doktorları, çevresel kirlenmeyle 120 farklı hastalık arasında güçlü bağlantılar olduğunu açıkladı. Bu hastalıkların başında kanser gelmektedir.

Katkı maddelerine dikkat!

Toksik kimyasal maddelerle birlikte yediğimiz faydasız gıdalar çok çeşitli hastalıklara yol açmaktadır. Tarım ilaçları, kimyasal gübreler, gıdalardaki katkı maddeleri, endüstriyel kimyasallar ve radyasyon önemli kanser nedenleri olarak ortaya çıkmaktadır. Ticari olarak kullanımda bulunan 100 binlerce kimyasalın çok az bölümü test edilip onaylanmıştır, bunların kısa ve uzun vadede tek başlarına veya bir arada vücutta hangi etkilere yol açtıkları bilinmemektedir.

Nasıl beslenmeliyiz?

En az yağ içeren vejetaryen diyet uygulamalarda kanser oranı en düşük düzeydedir. Bol miktarda taze, mevsiminde yetişmiş organik sebze ve meyve tüketilmelidir. Çiğ veya buharda az pişmiş olanlar pişmiş olanlara, taze gıda dondurulmuş olanlar, dondurulmuş olan konserve gıdaya tercih edilmelidir. İçilen su klordan ve diğer kimyasal kirleticilerden arındırılmış olmalıdır.

Organik ürünler, salvestrol adı verilen fitokimyasalı üretir. Bu fitokimyasal sadece kanser hücrelerinde bulunan, normal hücrelerde bulunmayan bir enzimi aktif hale getirerek kanserli hücreye saldırır ve onu ortadan kaldırır. Neredeyse bütün organik bitkilerde bu tür işler gören fitokimyasallar vardır. Özellikle enginar, lahana, brokoli, zeytin, yaban mersini, kızılcık, kuşburnu, elma, armut, avokado, kuşkonmaz, fesleğen, adaçayı, karahindiba ve baharatlar bu tür fitokimyasallardan oldukça zengindir. Öte yandan organik gıda tüketenlerin vücuduna, tarımda kullanılan böcek ilacı ve ilaç kalıntılarının daha az girmesi kanserden korunmada önemli bir rol oynar.

İşte diğer korunma yolları