Müzede Bir Gece filminin yıldızı hayatını kaybetti

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Müzede Bir Gece filminin yıldızı hayatını kaybetti

Müzede Bir Gece filmindeki rolüyle tanınan ABD'li aktör Bill Cobbs 90 yaşında hayatını kaybetti.

2006 yapımı Müzede Bir Gece filmindeki güvenlik görevlisi Reggie rolüyle ve 1992 yapımı Vücut Koruması filmindeki Whitney Houston'ın menajeri Bill Devaney rolüyle tanınan Bill Cobbs hayatını kaybetti.

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Menajeri PA haber ajansına verdiği demeçte, usta aktörün Salı akşamı California'da öldüğünü söyledi.

Menajeri, Cobbs'un ailesiyle birlikte olduğunu ve doğal nedenlerden öldüğünün düşünüldüğünü söyledi.

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Cobbs, kariyeri boyunca toplamda 200 film ve TV programında rol aldı.

2020 yılında Dino Dana dizisiyle gündüz kuşağında yayınlanan bir programda gösterdiği üstün performans nedeniyle Emmy ödülü kazandı.

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