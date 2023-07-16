Müzekart’ın ücreti değişmedi: 60 lira

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 350'nin üzerinde müze ve ören yerine sınırsız ziyaret olanağı sağlayan Müzekart’ın ücreti bu yıl değişmedi. Kart sahibi olmak isteyenler 60 lira ödemeye devam edecek.

KAYNAK: AA
Müzekart’ın ücreti değişmedi: 60 lira

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Müzekart, bakanlığa bağlı 350'nin üzerinde müze ve ören yerine sınırsız ziyaret olanağı sağlıyor.

Geçen yıl 60 lira olan kart ücreti, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla bu yıl da 60 lirada sabit bırakıldı. 1 Ağustos'tan itibaren bu yerlere ziyaretler sadece Müzekart ile yapılabilecek.

Yine bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olmayan yabancı uyruklulara yapılan bilet satış fiyatları da güncellenecek.

MÜZE VE ÖREN YERLERİNE ÜCRETSİZ GİRİŞ HAKKI
Türkiye Müzeleri Mobil uygulaması üzerinden de dijital olarak temin edilebilen Müzekart haricinde müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı da tanınıyor.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 18 yaş ve altındaki gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, engelliler ve bir refakatçisi, er ve erbaşlar ile ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri, müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanıyor.

Ayrıca, basın kimlik kartı sahipleri, seyahat acentesi sahibi veya sorumlu müdürleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardına haiz profesyonel turist rehberleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki eş ve çocukları, 0-12 yaş arası yabancı uyruklu çocuklar ile Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrenci gruplarına (Türkiye'deki muhatapları tarafından sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla) müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı tanınıyor.

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