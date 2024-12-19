Müzik dünyası şokta: Yıllardır kayıp zannedilen notalar gün yüzüne çıkartıldı

İskoçya'da kaybolmuş olarak kabul edilen bir müzik parçası, yüzyıllar önceki seslere ve melodiye ışık tutuyor. İskoçya'nın ilk tam baskı kitabı olan 1510 tarihli Aberdeen Breviary'de keşfedilen 55 notalık müzik fragmanı, erken 16. yüzyılda Reformasyon öncesi İskoçya'da müziğin nasıl olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor. Edinburgh Sanat Koleji ve Belçika'dan KU Leuven Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu müzik notasının kaynağını inceleyerek, İskoçya'daki dini kurumlara ait çok nadir bir müzik örneği bulduklarını belirtiyorlar. Bu keşif, dönemin kuzeydoğusuna ait tek kalan müzik parçası olarak kayda geçiyor.

Aberdeen Breviary, İskoçya'daki günlük ibadetlerde kullanılan dualar, ilahiler, psalmalar ve okumalardan oluşan bir derleme olarak tarihe geçmiştir. Bu kitap, aynı zamanda İskoçya'da ilk kez yerli baskılarla yapılan dini kitapların örneklerinden biridir ve 'Glamis kopyası' olarak bilinir. Kitap, Glamis Kalesi'nde saklanırken şimdi Edinburgh'daki İskoçya Ulusal Kütüphanesi'nde mahfuz durumda.

Müzikal nota, kitabın orijinal baskısının bir parçası değil ancak kitaba sonradan eklenmiş bir sayfada bulunuyor. Bu durum, yazarı ve müziğin kitabın yapısına dahil edilmesinin özel bir amacı olduğuna işaret ediyor. Kitabın içinde hiçbir metin ya da başlık bulunmayan bu müzik parçasının, Cultor Dei adlı gece ilahisinin bir harmonizasyonu olduğuna karar verilmiştir. Bu ilahi, özellikle Lent (Paskalya) dönemi boyunca söylenen bir gece duası.

Yapılan incelemeler sonucunda bu müzik, bir polyfonik (çok sesli) yapı olarak tanımlandı. Polyfonik müzik, birden fazla bağımsız melodinin aynı anda çalınması veya söylenmesi tekniğini ifade eder. 16. yüzyılda İskoçya’daki dini kurumlar arasında yaygın olan bu tekniğin çok az örneği günümüze ulaşmış durumda.

Araştırmacılar, müziğin Aberdeen bölgesinden olduğunu ve özellikle Rattray'deki St. Mary's Chapel ve Aberdeen Katedrali ile bağlantılı olduğunu düşünüyorlar. Yapılan keşif, hem müzik tarihini hem de kitabın kullanımı hakkında yeni bilgiler sunuyor. Kitap, zamanında Aberdeen Katedrali'nde yüksek rütbeli bir rahibin gayrimeşru oğlunun özel hizmet kitabı olarak kullanılmış, sonrasında bir İskoç Katolik ailesinin mirası.

KU Leuven Üniversitesi'nden Dr. Paul Newton-Jackson, bu bulguların müzik kültürüne dair çok önemli ipuçları sunduğunu ve gelecekte başka keşiflerin yapılabileceğini belirtiyor. Araştırmalar, 16. yüzyıl baskılarında bulunan boş sayfalarda ve kenar notlarında daha fazla keşif yapılabileceği ihtimalini de gündeme getiriyor.

Edinburgh Sanat Koleji'nden Dr. James Cook ise, Reformasyon öncesi İskoçya'nın dini müzik açısından "taşra tarzı" olarak kabul edilmesinin yanlış olduğunu, aslında çok kaliteli müzik geleneğinin var olduğunun altını çiziyor.