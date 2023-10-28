Müzik öğretmeninden 'Cumhuriyet 100' yaşında marşı

Bestelediği "Atatürk Çocukları Marşı" ile tanınan müzik öğretmeni Muharrem Baz, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla “Cumhuriyet 100 Yaşında’’ marşını yazdı. Baz, marşı farklı kesimlerden 100 kişi ile seslendirerek "100. yılda 100 ses" projesini hayata geçirdi.

Marşı seslendirmek için çocuk, genç, öğretmen ve farklı mesleklerden 100 kişi bir araya geldi. Farklı illerde stüdyolarda alınan ses kayıtları Ankara'da stüdyoda birleştirildi ve 100. Yılda 100 Ses oluştu.

Marşı seslendiren 100 kişi 15 Ekim Pazar günü Atatürk’ü ziyaret etmek, ona olan sevgilerini ve minnetlerini belirtmek için Anıtkabir'de buluştular. İlk defa bir araya gelen grup, Anıtkabir'de Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda ona olan bağlılıklarını dile getirip mozalesine çiçekler bıraktılar.

Öte yandan pandemi döneminde uzaktan eğitimle birçok çocuğa müzik eğitimi verip, şarkılar, marşlar öğretmek için sınıf öğretmeni Serya Baz ve Muharrem BAZ tarafından “eTwinning projesi” olarak kurulan Türkiye Çocukları Korosu yönetim ekibi 100.Yıl etkinliklerine katkı sağlamak için bir araya geldiler. Öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi olarak kurdukları eTwinning Türkiye Çocukları Korosu ile 81 ilde ve KKTC’de okullarında yapacağı cumhuriyet kutlamalarına renk katmak ve yeni marşı hep birlikte söyleyip farkındalık yaratmak için öğretmenleri eşliğinde çalışmalara başladılar. Marşa ve marşın hareketlerine çalışan öğrenciler, çalışmalarını Cumhuriyet Bayramı’nda okullarında sergileyecekler. Ayrıca çektikleri videoları da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda birleştirip sosyal medya hesaplarında paylaşacaklar.