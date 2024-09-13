Müzikholde cinayet

Düzenleme: Kaynak: DHA
Müzikholde cinayet

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde müzikholde çıkan tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgada eğlence mekanın işletme müdürü hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Cinayet Çayırova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Turgut Özal Caddesi üzerindeki bir müzikholde saat 02.00 sıralarında işlendi. Müzikholde alkol alan 7-8 kişilik grup, henüz belirlenemeyen sebeple işletme müdürü Kamuran Ç. ile tartıştı.

kocaeli-muzikholde-silahli-bicakli-ka-386970-107306.jpg

Tartışma kısa sürede tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede ve silah sesleri nedeniyle müşteriler ve panik ve korku içerisinde kaçıştı. Silahlı kavgada Kamuran Ç., Uğur S., Sinan Ç., Cem Ü. ile Bülent Y., kurşunların isabet etmesi ve bıçak darbeleriyle yaralandı.

kocaeli-muzikholde-silahli-bicakli-ka-386973-107306.jpg

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Tabancayla göğsünden vurulan Kamuran Ç., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Silahlı kavgayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi İstanbul Pendik’te yakaladı. Konuyla ilgili müzikhol çalışanları ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, polis çok yönlü soruşturma başlattı.

Son Haberler
Fenerbahçe’nin derbi planı belli oldu. Galatasaray’da durum belirsiz
Fenerbahçe’nin derbi planı belli oldu. Galatasaray’da durum belirsiz
Çakıcı’nın arkadaşının vurulduğu anlar ortaya çıktı
Çakıcı’nın arkadaşının vurulduğu anlar ortaya çıktı
Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması
Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması
Genç modelden samimi itiraflar: Kilo verme ilacı sonu oluyordu
Genç modelden samimi itiraflar: Kilo verme ilacı sonu oluyordu
Rusya, 6 İngiliz diplomatın akreditasyonlarını iptal etti
Rusya, 6 İngiliz diplomatın akreditasyonlarını iptal etti