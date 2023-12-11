Müzisyen Onur Şener cinayetinde flaş gelişme. İstek şarkı nedeniyle öldürülmüştü

Olay, 2 Ekim’de Ankara’da yaşandı. Onur Şener, sahne aldığı eğlence yerinde programını bitirdikten sonra arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması yaparken, sahneye çıkan iş müfettişi İlker Karakaş (35) ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma dışarıda da devam etti ve Onur Şener, boynu cam bardakla kesilerek öldürüldü.

Olayla ilgili İlker Karakaş, Ali Gündüz (36), elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ve Gözde Gündüz ile Jale Erberk, Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Tutuklu yargılanan sanıklardan İlker Karakaş ve Ali Gündüz’e ‘kasten öldürme’ suçundan indirimli 25’er yıl hapis cezası verilirken, diğer tutuklu sanık Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat etti.

İSTİNAF KARARI DEĞİŞTİRDİ

Davanın istinaf aşamasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, sanık İlker Karakaş’ın 25 yıl hapis cezasını onadı. Ancak sanık Ali Gündüz’ün cezasını ‘kasten öldürme’ suçundan ‘kasten yaralama sonucu ölüme neden olma’ suçuna çevirerek 12 yıla indirdi. Sanık Semih Soyalp’in beraat kararını da bozarak, aynı suçtan ‘iyi hal’ indirimi yaparak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer iki sanığın beraat kararını ise onadı.

SAVCIDAN BOZMA TALEBİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Servet Kaya, istinaf mahkemesinin verdiği kararı Yargıtay’a götürdü. Savcı Kaya, temyiz başvurusunda, Onur Şener’in sahne aldığı barda program bittikten sonra doğum günü kutlaması için gelen arkadaşlarıyla şarkı söylediği sırada sanıklardan İlker’in sahneye gelip şarkılara katılması üzerine aralarında çıkan tartışmayı anlattı. Tartışmanın dışarıda sürdüğü ve İlker Karakaş’ın elindeki cam bardakla Onur Şener’in kafasına vurduğu, sanıklar Ali ve Semih’in de tekme ve yumrukla saldırdıkları belirtildi. 3 sanığın yere yığılan Onur Şener’e vurmaya devam ettikleri de ifade edildi.

Savcı Kaya, sanıklar Semih Soyalp ve Ali Gündüz’ün Onur Şener’i ‘kasten öldürme’ suçunu işlediklerinin açık olduğunu vurgulayarak, bu suçun cezasının TCK’nın 81/1 maddesine göre verilmesi gerekirken, ‘kasten yaralama sonucu ölüme neden olma’ suçundan cezalandırılmalarının hukuka uygun olmadığını kaydetti. Savcı Kaya ayrıca Onur Şener ve sanıklar arasında yaşanan olaylarda ilk haksız fiilin kim tarafından yapıldığının belirlenemediğini, Yargıtay’ın kararlarına göre, sanıkların yararına en az oranda ‘haksız tahrik’ indiriminin yapılması gerektiğini, ancak sanık Karakaş hakkında ‘haksız tahrik’ indiriminin uygulanmadığını da belirtti. Savcı, bu nedenlerle kararın bozulmasını istedi.