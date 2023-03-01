Müzzemmil suresinin Türkçe anlamı nedir?

Müzzemmil suresi Mekke'de inmiştir. Müzzemmil suresi 20 ayetten oluşmakta olup adını ilk âyetindeki "el-müzzemmil" kelimesinden almıştır.

Müzzemmil suresi 10, 11 ve 20. âyetlerinin Medine'de nâzil olduğu rivayet edilmiştir.

"Müzemmil" örtünüp bürünen demektir.

MÜZZEMMİL SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- Ey örtünen! (Peygamber)

2- Gecenin birazı hariç olmak üzere geceleyin kalk (namaz kıl).

3- Gecenin yarısında kalk, yahut yarısından biraz eksilt.

4- Veya bunu artır ve ağır ağır Kur'ân oku.

5- Doğrusu biz, senin üzerine ağır bir söz bırakacağız (Kur'an vahyedeceğiz).

6- Çünkü gece kalkışı hem daha etkili, hem de söz bakımından daha sağlamdır.

7- Çünkü gündüz senin için uzun bir meşguliyet vardır.

8- Rabbinin adını an ve bütün gönlünle ona yönel.

9- O, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka tanrı yoktur. O halde yalnız O'nu vekil tut.

10- Başkalarının diyeceklerine sabret, güzellikle onlardan ayrıl.

11- O yalanlayıcı zevk ve refah sahiplerini bana bırak, onlara biraz mühlet ver.

12- Zira bizim yanımızda bukağılar var, bir cehennem var.

13- Boğaza duran bir yiyecek, elem verici bir azap var.

14- O gün yer ve dağlar sarsılacak, dağlar erimiş bir kum yığınına dönecek.

15- Doğrusu biz size tanıklık edecek bir elçi gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir elçi

göndermiştik.

16- Firavun o elçiye isyan etmişti. Biz de onu ağır bir yakalayışla yakaladık.

17- Peki inkâr ederseniz, çocukları ihtiyarlatacak o günden (kıyamet gününden) kendinizi

nasıl kurtaracaksınız?

18- O günün dehşetinden gök yarılır. Allah'ın sözü kesinlikle gerçekleşmiştir.

19- İşte bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.

20- Rabbin, senin gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında ve üçte birinde kalktığını,

seninle beraber bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını biliyor. Gece ve gündüzü

Allah takdir eder. O, sizin onu sayamayacağınızı bildi de sizi affetti. Bundan böyle Kur'ân'dan

size ne kolay gelirse okuyun. Allah, içinizden hastalar, yeryüzünde gezip Allah'ın lütfunu

arayan başka kimseler ve Allah yolunda savaşan daha başka insanlar olacağını bilmiştir. Onun

için Kur'ân'dan kolayınıza geldiği kadar okuyun, namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel

bir borç verin (Hayırlı işlere mal sarfedin). Kendiniz için gönderdiğiniz her iyiliği, Allah

katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan bağış dileyin.

Kuşkusuz Allah bağışlayandır, merhamet edendir.