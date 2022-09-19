19 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Myanmar'da helikopterden okula ateş açıldı 6 çocuk öldü

Myanmar'da helikopterden okula ateş açıldı 6 çocuk öldü

Myanmar ordusuna ait helikopterler tarafından 16 Eylül'de Sagaing bölgesine bağlı Let Yet Kone köyünde bir okula ateş açılması sonucu en az 6 çocuğun öldüğü, 17 kişinin yaralandığı iddia edildi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 20:34
Takip Et

Myanmar'da helikopterden okula ateş açıldı 6 çocuk öldü

Myanmar'da helikopterden okula ateş açıldı 6 çocuk öldü
+
Aa
-

Yerel kaynaklardan Mizzima, Irrawady siteleri ve bölge sakinlerinin aktardığı bilgilere göre, köydeki bir Budist manastırında bulunan okula, orduya ait helikopterlerden ateş açıldığını aktardı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; saldırıda okulda bulunan çocuklardan en az 6'sının hayatını kaybettiği ve 17'sinin yaralandığı belirtildi.

Devlet medyası, silahlı grupların, orduya saldırı düzenlemek için binayı kullanmaları nedeniyle okula ateş açıldığını ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandıklarını gerekçe göstererek can kayıpları için silahlı grupları suçladı.

Bölge sakinleri, bazı çocukların açılan ilk ateşin ardından olay yerinde, bazılarının da askerler köye girdikten sonra öldüğünü ileri sürdü.

Güvenlik endişeleri nedeniyle kimliğini açıklamaktan kaçınan iki bölge sakini, cesetlerin daha sonra ordu tarafından 11 kilometre uzaklıktaki bir kasabaya götürülerek gömüldüğünü söyledi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntüler, okul binasındaki kurşun delikleri ve kan lekeleri de dahil binadaki hasarı ortaya koydu.

Myanmar'da silahlı mücadele yoluyla uzun süredir özerklik talep eden azınlık grupları ile ordu arasındaki çatışmalar artarak sürüyor.

Hükümet, etnik grupların baskın olduğu sınır bölgelerindeki silahlı gruplarla on yıllardır mücadele ediyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış, bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
1
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
2
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
3
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
4
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿Süleyman Demirel bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yıllar önce açıklamış. Bir numaralı halk düşmanı demişti
5
﻿Süleyman Demirel bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yıllar önce açıklamış. Bir numaralı halk düşmanı demişti
﻿Süleyman Demirel bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yıllar önce açıklamış. Bir numaralı halk düşmanı demişti
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
6
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿İstinaf kararı bozunca yeniden yargılanıyordu. Adnan Oktar'a istenen ceza belli oldu
7
﻿İstinaf kararı bozunca yeniden yargılanıyordu. Adnan Oktar'a istenen ceza belli oldu
﻿İstinaf kararı bozunca yeniden yargılanıyordu. Adnan Oktar'a istenen ceza belli oldu
﻿Son dakika! Beşiktaş'tan flaş Valerien Ismael kararı
﻿Son dakika! Beşiktaş'tan flaş Valerien Ismael kararı
﻿Son dakika! Beşiktaş'tan flaş Valerien Ismael kararı
﻿Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te 2 polisi vuran saldırgan her şeyi inkar etti. Ben yapmadım
﻿Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te 2 polisi vuran saldırgan her şeyi inkar etti. Ben yapmadım
﻿Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te 2 polisi vuran saldırgan her şeyi inkar etti. Ben yapmadım
﻿İsviçre 36 adet F-35A almak için ABD ile anlaştı
﻿İsviçre 36 adet F-35A almak için ABD ile anlaştı
﻿İsviçre 36 adet F-35A almak için ABD ile anlaştı
﻿Dimitris Pelkas'tan çarpıcı açıklamalar. Ozan Tufan sözleri
﻿Dimitris Pelkas'tan çarpıcı açıklamalar. Ozan Tufan sözleri
﻿Dimitris Pelkas'tan çarpıcı açıklamalar. Ozan Tufan sözleri
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.