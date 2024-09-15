Mynmar’da sel faciası: 74 ölü, 89 kayıp

Kaynak: İHA
Mynmar’da sel faciası: 74 ölü, 89 kayıp

Myanmar’da meydana gelen sel ve toprak kayması nedeniyle 74 kişi hayatını kaybetti, 89 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Myanmar'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 74’e yükseldi.

Myanmar'da şiddetli muson mevsimi ve Yagi Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor.

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5 BARAJ 24 KÖPRÜ YIKILDI
Myanmar'da yetkililer, sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 74’e yükseldiğini açıkladı. Kayıp 89 kişi için arama ve kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

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Devlet medyasına göre sel nedeniyle 5 baraj çöktü, 24 köprü yıkıldı, 375 okul ve 65 bin 759 ev ise kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, Yagi Tayfunu nedeniyle Vietnam'da 254, Tayland'da ise en az 33 kişi hayatını kaybetti.

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