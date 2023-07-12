Naadam Bayramı kutlanıyor

Ülkenin en önemli ulusal bayramı olan Naadam Bayramı Moğolistan’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Naadam Bayramı kutlanıyor

AA

Başkent Ulanbator'un merkezi stadyumundaki kutlamalara, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, devlet yetkilileri, yabancı misyon temsilcileri ve binlerce kişi katıldı.

3-001.jpg

Geleneksel giysili Moğol süvarilerinin at kuyruğundan yapılan ve bağımsızlığı sembolize eden 9 tuğu stadyumun ortasına dikmesiyle başlayan kutlamalarda, Cumhurbaşkanı Ukhnaa konuşma yaptı.

009-2023-06-2023-22-temmuz-26-20230711-2-59455253-90892236.jpg

Ukhnaa, Naadam'ın dünyada eşi benzeri olmayan bir bayram olduğunu vurgulayarak, "Bu bayram bize atalarımızın mirasıdır. Naadam, Moğol devletinin hatırası, Moğol milletinin birlik ve bağımsızlığının simgesi, milletimizin manevi dokunulmazlığının ve varlığının teminatıdır." ifadesini kullandı.

009-2023-06-2023-22-temmuz-26-20230711-2-59455253-90892240.jpg

Süvarilerin stadyumda geçit yaptığı etkinlikte, spor müsabakalarının yanı sıra geleneksel dans ve müzik gösterileri gerçekleştirildi.

Cengiz Han döneminden bu yana var olduğuna inanılan Naadam kutlamaları, ülke genelinde 3 gün sürecek.

009-2023-06-2023-22-temmuz-26-20230711-2-59455253-90892243.jpg

Naadam, "üç erkeksi oyun" anlamına geliyor. Dünyanın ikinci en eski olimpiyatları olarak bilinen Naadam, 8 asır önce bozkırda medeniyeti simgeleyen okçuluk, güreş ve biniciliğin kutlaması olarak ortaya çıktı.

009-2023-06-2023-22-temmuz-26-20230711-2-59455253-90892245.jpg

Binicilik yarışmalarına, çok küçük yaşlardan beri ata binen 5 ila 12 yaş arası çocuklar katılıyor.

009-2023-06-2023-22-temmuz-26-20230711-2-59455253-90892246.jpg

Son yıllarda kadınlar da binicilik ve okçuluk alanında yarışmalara katılabiliyor.

009-2023-06-2023-22-temmuz-26-20230711-2-59455253-90892247.jpg

Eskiden bir dini tören olan festival, artık Moğolistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği 1921 Devrimi'nin resmi kutlamaları olarak kabul ediliyor.

Öne Çıkanlar
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Son Haberler
Yeni emekli olanlar ve EYT'lilere 10 bin lira promosyon Ekonomi
Yeni emekli olanlar ve EYT'lilere 10 bin lira promosyon
Kick Boks’ta Türkiye Şampiyonu Sakarya Büyükşehir’den Spor
Kick Boks’ta Türkiye Şampiyonu Sakarya Büyükşehir’den
Dondurucunun içerisinde parçalanmış ceset bulundu. İstanbul’da kan donduran olay Güncel
Dondurucunun içerisinde parçalanmış ceset bulundu. İstanbul’da kan donduran olay
Stoltenberg: "En büyük risk, savaşı Putin'in kazanması" Dünya
Stoltenberg: "En büyük risk, savaşı Putin'in kazanması"
Başvuru için geri sayım başladı: Öğretmenlerin zamlı sınav ücreti belli oldu! Güncel
Başvuru için geri sayım başladı: Öğretmenlerin zamlı sınav ücreti belli oldu!
Oyuncu melis Sezen'in erotik gün batımı dansı olay oldu Magazin
Oyuncu melis Sezen'in erotik gün batımı dansı olay oldu
Kolombiyalı stoper Rizespor'a imza atmaya geliyor Spor
Kolombiyalı stoper Rizespor'a imza atmaya geliyor