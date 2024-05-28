Naci Görür Belediye Başkanlarına seslendi: Bir kenti depreme hazırlamak ancak böyle mümkündür. 5 madde sıraladı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, belediye başkanlarına yönelik bir duyuru yayınladı. Deprem konusundaki uzmanlığıyla tanınan Görür, kentlerin depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi için belediye başkanlarının alması gereken adımları detaylı bir şekilde sıraladı.

Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaştığı mesaj şu şekildeydi:

"Ülkemizde bazı kentler deprem açısından oldukça riskliyken, bazıları daha az riskli olsa da hepsi de bir şekilde tehdit altında. Bu durum, ülkemizin tektonik yapısından kaynaklanmaktadır. Kentinizin depreme karşı dirençli olmasını istiyorsanız, yapmanız gerekenler şunlardır:

1. Kentiniz için kapsamlı bir mikro-bölgeleme çalışması yapmalı ve bu çalışmanın verilerine göre mekan kullanımı, imar planlaması, iskan politikaları ve fiziksel gelişim stratejilerini belirlemelisiniz.

2. Kentinizi tehdit eden fay hatlarını analiz etmeli ve olası bir deprem durumunda nasıl etkileneceğini bilimsel olarak araştırmalısınız.

3. Deprem anında oluşacak hasarı ve can kaybınızı, halk, altyapı, yapı stoğu, ekosistem/çevre ve ekonomi gibi bileşenleri analiz ederek belirlemelisiniz.

4. Bu analizleri deprem meydana gelmeden önce tamamlamalı ve olası bir deprem durumunda hangi bileşenlerin nasıl zarar göreceğini tespit etmelisiniz.

5. Son olarak, deprem riskini azaltıcı önlemleri almalısınız.

Unutmayın, bir kenti depreme hazırlamak ancak bu şekilde mümkündür. Sadece bina yenilemek yeterli değildir; aksi takdirde bu sadece bir müteahhitlik veya rant projesine dönüşebilir. Yerel yönetimlerin el değiştirdiği bu süreçte ilgililere önemle duyurulur. Sevgilerimle."

“ACIMADAN VURACAKSIN” DEMİŞTİ

İstanbul’un havadan görüntülerini yorumlayıp İlçe Belediye Başkanlarına büyük bir yük düştüğünü söylemişti. Görür, dirençli olmayan binalara hiç acımadan kepçe ile vurulup yıkılması gerektiğini ifade etmişti.

Bununla ilgili “İlçenin belediye başkanı, insanlarımız ölmesin diye önce yapı stokunu deprem dirençli mi, değil mi araştıracak. Bunu belirledikten sonra yapılacak iş, insanları ölüme terk etmek olmayacağına göre, binaları hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın.” demişti.