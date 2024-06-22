Naci Görür'den Malatya depremine ilişkin kritik açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Görür, "Her durumda enerji transferine ugramis bolgede. Dikkatli olmak gerek" ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 21.29'da Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

“DİKKATLİ OLMAK GEREK”

Görür sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Malatya Dogasehir’de AFAD’gore 4,0 deprem oldu. Bu deprem konum itibarlyle Dogansehir-Malatya arasinda uzanan fay veya Malatya Fay Zonunda. Her durumda enerji transferine ugramis bolgede. Dikkatli olmak gerek, sevgiyle" ifadelerini kullandı.