Naci Görür depremin yıl dönümünde isyan etti: Bilip gerekeni yapmadılar

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri hakkında, İpek Özbey’in sunduğu Özel Röportaj isimli programda konuşan Naci Görür, bilimsel açıdan bakıldığında herkesin sınıfta kaldığını söyledi. Hiç kimsenin üzerine düşen görevi yapmadığının altını çizen Görür, “Bu depremin geleceği çok daha önceden öngörülebiliyordu. Bu öngörü, bütün yetkili organlara bildirildi. Diyelim ki, merkezi hükümeti bir tarafa bırakırsam, onlar da biliyordu ama yerel yönetimlerde olan bizzat o kentleri yöneten insanlar, bilim insanlarının buraya deprem geleceğini senelerce önceden biliyorlardı. Bilip gerekeni demek ki yapmadılar. Onu da verdiğimiz kayıplardan anlıyorum.” açıklamasını yaptı.

Deprem hakkında bilim dünyasının ve kendisinin yıllarca uyarılarda bulunduğunu vurgulayan Naci Görür, uyarılar ciddiye alınsaydı bugün çok sayıda insanın kurtulmuş olabileceğini belirtti.

“CİDDİYE ALMIYORLAR”

Naci Görür, konuşmasının devamında, “Ciddiye almıyorlar. Bizim hepimiz sınıfta kaldık dedik ya, insani olarak bütün kederli ailelerin, depremzedelerin acısını paylaşmakla birlikte onlara saygı duymakla birlikte onları da bu sınıfta kalmanın içerisine alıyorum. Çünkü, onlar da bir şey yapmadılar.” İfadesini kullandı.

Adıyaman'dan Hatay'a kadar olan o çizgide depremin olacağını bilmeyen kimsenin kalmadığını söyleyen Görür, yıllarca bu durumu yıllarca yazdıklarını iletti.

Görür, “Her depremde bütün basın bize sorduğu zaman, özellikle 2020'deki Elazığ depreminden sonra da bize 'Hocam nerede deprem bekliyorsunuz?' dedikleri zaman parmağının birini yumup Maraş diyorduk, Hatay diyorduk. Oradan benim aldığım tweetlerden biliyorum. Bu depremin geleceği söylenildiği, duyulduğu, edildiği halde hiçbir yetkili bir şey yapmak için kımıldamıyor. Bunun gerekçesi ne olabilir? Demek ki işi ciddiye almıyorlar.” dedi.

“KADERİ KENDİ ÇIKARLARI İÇİN KULLANIYORLAR”

“Bizler hepimiz müslümanız. Müslüman bir ailede doğduk, müslüman olarak büyüdük ve ülkemizde müslümanlığı temsil eden, gereğini yapıyor yapmıyor ama gönlümüzde olan insanlarız. Bizim okuduklarımızdan, duyduklarımızdan, ailemizden aldığımız görgü ve terbiye kaderi böyle tanımlamıyor. Kaderi bu haliyle tanımlayanlar, kaderi kendi çıkarları için kullanıyor. Kendi çıkarları, egemenlikleri ve kendi sistemlerini sürdürebilmek için bu kader lafını kullanıyorlar.” İfadelerini kaydeden Naci Görür, kaderi bu şekilde tanımlayanların Allah’a iftira attığını söyledi.

“SADECE YEREL YÖNETİM KENTİ DEPREME HAZIRLAYAMAZ”

Naci Görür, Erdoğan’ın tepkiye yol açan sözlerine de şu şekilde atıfta bulundu: “Şu cümle doğru: 'Merkezi yönetim, yerel yönetim ve halk el ele, kol kola, omuz omuza iş birliğiyle, güç birliğiyle hareket ederse o kenti depreme hazırlarız.' Hükümete rağmen sadece yerel yönetim o kenti depreme hazırlayamaz. İstanbul örneğini al, hükümet ile belediye didişirse İstanbul'u depreme hazırlayamayız. Bu iş birliğini, güç birliğini siz bana oy verirseniz, ona oy verirseniz sağlarım ben bilimsel olarak onu duymak bile istemiyorum. Umarım onu kast etmemiştir söyleyenler.”

“KANAL İSTANBUL’UN GÜZERGAHINDA CANLI FAY VAR”

Tüm siyasilerin kendisinin siyaset üstü tavrını bildiğini ifade etti ve Kanal İstanbul Projesi’ne de siyasi bakmadığını belirtti. Kanal İstanbul Projesi’yle ilgili, “Kanal İstanbul'un geçtiği güzergah içinde canlı, aktif faylar var. Bu faylar, Sarıdere Barajı'ndan başlıyor. Küçükçekmece'nin kuzeyindeki barajın oradan başlıyor, geliyor Küçükçekmece'nin içinde var. Küçükçekmece'den geliyor, Marmara Denizi'ne. Marmara Denizi'nin kıta sahanlığını kesiyor. Oradan kıta yamacı gelip deprem üretecek Kumburgaz fayına bağlanıyor.” açıklamasını yapan Naci Görür, deprem olduğunda bu fayların tetikleneceğini iletti. Görür, Kanal İstanbul’un güzergâhındaki faylar için, “Kanalı hallaç pamuğu gibi atarlar. “ dedi.