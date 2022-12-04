Naci Görür Düzce'deki 4.1'lik depremin ardından uyardı: Bu deprem artçı değil

Düzce'deki 5.9'luk depremin yankıları sürerken bölgede çok sayıda artçı deprem de meydana geliyor.

Yöre halkını ve depremzedeleri de endişelendiren depremlerle ilgili Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Naci Görür dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

ARTÇI DEĞİL

Dün Yongalık- Gümüşova hattında meydana gelen depremle ilgili uyarıda bulunan Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremin artçı olmadığını belirtti. Görür, "Yongalık- Gümüşova/Düzce’de 4,1 deprem oldu. 6,0’lık deprem Sarıdere-Gölyaka’daydı. Deprem bu yerleşim alanları arasında KD-GB uzanımlı fay üzerindeydi. Bugünkü deprem Yongalık yakınlarında aynı uzanımlı başka bir fay üzerinde. Dolayısıyla bu depremin artçı olmadığını düşünüyorum" dedi.

Öte yandan Düzce'de yaralar sarılmaya devam ediyor. Deprem sonrası çadır kentlerde kalan çocuklara yönelik futbol etkinliği düzenlendi. Gölyaka Spor Kulübü tarafından İlçe stadında düzenlenen etkinlikte, antrenörlerin gözetiminde futbol maçı yapan depremzede çocuklar, moral depoladı.