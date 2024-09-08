Naci Görür isyan etti: Hep aynı sahne, bıkmadınız mı?

AFAD, dün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Deprem, Sakçagöz fay segmentinin kuzeyinde ve muhtemelen Narlı Segmenti üzerinde gerçekleşti. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem (7 Eylül 2024)

Prof. Dr. Görür, ilk açıklamasında, "Kahramanmaraş'ın Ördektepe/Pazarcık bölgesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, artçı bir sarsıntı olarak değerlendiriliyor ve ilave artçılar olabilir. Çürük binalardan uzak durulması önemlidir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜR'DEN DEPREM DİRENÇLİ KENTLER ÇAĞRISI

Prof. Dr. Görür, "dertleşme-uyarı-sitem" başlığıyla yaptığı ikinci açıklamasında, deprem dirençli kentler oluşturulması çağrısında bulundu. Görür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

DERTLEŞME/UYARI/SİTEM, ne derseniz deyin tweeti: Tıpkı bu günkü gibi, bir sabah uyanırsınız, bir yerde bir deprem olmuş, binlerce kişi ölmüş. Ocaklar söner, acı, keder yurdu sarar. Televizyonlar bangır bangır bağırır, uzmanlar konuşur, halkım sokaklara dökülür, yetkililer deprem bölgesine koşuşur. Belli bir zaman sonra olanlar unutulur. Hep aynı sahne. Bıkmadınızmı? Neden DEPREM DİRENÇLİ KENTLER talep etmiyor musunuz?

“EN BÜYÜK GÜCÜNÜZ OYUNUZ”

Görür sitem dolu mesajının devamında ise bu durum karşısında vatandaşların isteği doğrultusunda adımların atılabileceğini, mülkün sahibinin vatandaş olduğunu belirtti. Vatandaşların en büyük gücünün oy olduğunu anımsatan Görür şu ifadeleri kullandı:

“Siyasete bu doğrultuda talimat vermiyorsunuz? Neden çoluk çocuğumuzu, gencimizi yaşlımızı tehdit eden bu olaya karşı bu kadar vurdum duymazsınız? Bu işi sizin isteğiniz, talebiniz, gözetiminiz ve denetiminiz ancak kurtarır. Siz mülkün sahibisiniz. En büyük gücünüz OYUNUZ. Hangi partiden görüşten olursanız olun. Gelin bu deprem işini bitirelim. Sevgiyle”