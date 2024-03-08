Naci Görür, üç şehir ismi verip uyardı: Korkudan midemiz ağzımızda

Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, TELE1'de canlı yayın konuğu oldu.

Deprem gerçeğine ilişkin önemli bilgiler veren Görür, Erzincan, Bingöl ve Tunceli’ye yönelik deprem uyarısı yaparak, "Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor" dedi.

"TUNCELİ'YE DİKKAT!' DİYE FERYAT ETTİM"

"'Hocam Marmara'yı konuştuk başka nerede deprem bekliyorsunuz?' diyorlar.” diyen Görür, “Şimdi parmağımı kapatıyorum Tunceli diyorum. ‘Tunceli'ye dikkat’ diye feryat ettim, bağırdım. Sağ olsun Tunceli Valisi, sesimizi duymuş. Şu anda ciddi bir faaliyet gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

"ERZİNCAN VE BİNGÖL CANLI FAYIN ÜZERİNDE YAŞAYAN 2 KENT"

Erzincan ve Bingöl arasındaki Yedisu Fayı’nda dikkat çeken Görür, "Şimdi birincisi Bingöl hem de Erzincan Kuzey Anadolu Fayı'nın üzerinde. Yani canlı fayın üzerinde yaşayan 2 kent. Erzincan'da 1939 ve 1990 yıllarında deprem var. Erzincan- Bingöl arasındaki o fayın adına Yedisu Fayı deniyor. Bu fayda en son deprem 1794’te. 7.2 büyüklüğünde deprem olmuş. Bunun üzerine 250 sene koyarsak bugünlere yaklaşıyor. Dolasıyla periyodu da dolmuş. Bu demektir ki deprem oluşturdu, oluşturacak durumda." dedi.

Prof. Dr. Naci Görür açıklamalına şu şekilde devam etti:

“Erzincan'da deprem 1939 ve 1990 yıllarında var. Erzincan- Bingöl arasındaki o fayın adına Yedisu Fayı deniyor. O fayda en son deprem 1794, 7.2 büyüklüğünde deprem olmuş. Bunun üzerine 250 sene koyarsam bugünlere yaklaşıyor. Dolasıyla periyodu da dolmuş. Bu demektir ki deprem oluşturdu, oluşturacak durumda.

Erzincan'ı ve özellikle Bingöl-Karlıova'yı çok riskli durumda düşünüyoruz. Bu bölümün hemen altında da Tunceli var. Fayın üzerinde Pülümür var. Yani bu 7'nin üzerindeki fayla burun buruna. Doğu Anadolu Fayı da bu Karlıova'yla Göynük arasında dolu. Tunceli bir kıskaç altında; Bingöl gibi. O nedenle bu kentlere özel ihtimam göstermek lazım.”