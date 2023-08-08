Naci Görür'den Celal Şengör açıklaması. İstanbul'u terk edeceğini duyurmuştu

Naci Görür, Prof. Dr. Celal Şengör’ün olası ‘Büyük İstanbul depremi’ nedeniyle İstanbul’u terk edeceğine dair açıklamasıyla ilgili olarak konuştu. Görür, "Celal'in tepkisini doğru algılamak lazım" dedi.

Naci Görür'den Celal Şengör açıklaması. İstanbul'u terk edeceğini duyurmuştu

Deprem bilimci, Prof. Dr. Naci Görür, gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Medyatava TV'de konuşan Görür, İstanbul'dan taşınma kararı alan Celal Şengör'ün hatırlatılması üzerine kendisinin de İstanbul'u terk edip etmeyeceği sorusuna yanıt verdi.

"BİZLER HERKESİ TEMSİL EDİYORUZ"

"Böyle bir söylem bireysel olarak bu işten kurtulmak demektir, bilim adamı olarak bizler herkesi temsil ediyoruz" diyen Görür, "Ben hayatımı kurtarmışım, yüz binlerce insan terk edilmiş gibi kalırsa ben yaşasam ne olur?" ifadelerini kullandı.

"CELAL'İN TEPKİSİNİ DOĞRU ALGILAMAK LAZIM"

Görür, deprem önlemleriyle ilgili devletin acilen eylem planını gerçekleştirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Tüm bu uygulamaların gerçekleşmesi ile 15 senede depreme karşı hazır hale gelebileceğimizi söyleyen Naci Görür, Prof. Dr. Celal Şengör’ün olası Marmara depremi nedeniyle İstanbul’u terk edeceğine dair söylemlerinin ardından, kendisinin de İstanbul’u terk edip etmeyeceği sorusuna "Ben böyle bir şey düşünmüyorum ve düşünülmesini doğru bulmuyorum, böyle bir söylem bireysel olarak bu işten kurtulmak demektir, bilim adamı olarak bizler herkesi temsil ediyoruz, kendi hayatımı kurtarmışım on binlerce, yüz binlerce insan ölüme terk edilmiş gibi kalırsa ben yaşasam ne olur yaşamasam ne olur?! Celal’in İstanbul’u terk edeceğim demesinde bir tepki var, bu tepkiyi doğru algılamak lazım" diyerek cevap verdi.

“ORTAYA ÇIKACAK KAOS ORTAMINDA SAĞ KALANLAR HAFTALARCA BLOKE OLACAK”

Prof. Dr. Şengör, İstanbul’dan taşınacağını ifade ederek, “60-70 bin bina tamamen çökmese de yıkılacak. Kurtarma çalışmaları için sokaklara girilemeyecek. Kente giren çıkan yolların önemli bir bölümü kullanılamaz hale gelecek, ortaya çıkacak kaos ortamında sağ kalanlar da günlerce belki haftalarca bloke olacak” demişti.

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