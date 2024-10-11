Naci Görür'den ilk açıklama: Amasra'daki deprem İstanbul'u etkileyecek mi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 10.16'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bartın'ın Amasra ilçesine 119,64 kilometre mesafede olan depremin, 9,33 kilometre derinlikte meydana geldiği de bildirildi.

Bölgede paniğe neden olan ve çevre illerden de hissedilen Amasra depremi sonrası Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den ilk açıklama geldi.

Depremin Batı Karadeniz Havzası’nda ve kuzey Doruca orojeni üzerinde gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Görür, X’teki hesabında “Karadeniz’de 5,0 deprem oldu. Deprem B.Karadeniz Havzasinda ve kuzey Doruca orojeni uzerinde burada NE uzanan horst ve grabenler var” ifadelerine yer verdi. Görür, burada kuzeydoğuya doğru uzanan horst ve grabenler bulunduğunu söyledi.

İSTANBUL'U DEPREMİNE ETKİSİ OLUR MU?

Bir kullanıcının Amasra depremini esas alarak sorduğu “Marmara Depremi’ne etkisi olur mu?” sorusunu da yanıtlayan Görür, beklenen İstanbul depremine etkisi olmayacağını vurguladı.