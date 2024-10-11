Naci Görür'den ilk açıklama: Amasra'daki deprem İstanbul'u etkileyecek mi?

Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür'den ilk açıklama: Amasra'daki deprem İstanbul'u etkileyecek mi?

Bartın’ın Amasra açıklarında meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den ilk açıklama geldi. Görür, Bartın depreminin İstanbul’da beklenen depreme etkisini de paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 10.16'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bartın'ın Amasra ilçesine 119,64 kilometre mesafede olan depremin, 9,33 kilometre derinlikte meydana geldiği de bildirildi.

Bölgede paniğe neden olan ve çevre illerden de hissedilen Amasra depremi sonrası Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den ilk açıklama geldi.

Depremin Batı Karadeniz Havzası’nda ve kuzey Doruca orojeni üzerinde gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Görür, X’teki hesabında “Karadeniz’de 5,0 deprem oldu. Deprem B.Karadeniz Havzasinda ve kuzey Doruca orojeni uzerinde burada NE uzanan horst ve grabenler var” ifadelerine yer verdi. Görür, burada kuzeydoğuya doğru uzanan horst ve grabenler bulunduğunu söyledi.

gzmszrrweaejc4o.jpeg

İSTANBUL'U DEPREMİNE ETKİSİ OLUR MU?

Bir kullanıcının Amasra depremini esas alarak sorduğu “Marmara Depremi’ne etkisi olur mu?” sorusunu da yanıtlayan Görür, beklenen İstanbul depremine etkisi olmayacağını vurguladı.

Son Haberler
Tarihi Kur’an-ı Kerim ele geçirildi
Tarihi Kur’an-ı Kerim ele geçirildi
Gebze Belediyesi: İlgililer açığa alındı. Görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı
Gebze Belediyesi: İlgililer açığa alındı. Görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı
Isparta’da 21 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari otogarda yakalandı
21 yıl hapisle aranan firari otogarda yakalandı
AKP'den dikkat çeken erken seçim açıklaması
AKP'den dikkat çeken erken seçim açıklaması
Irkçı paylaşıma para ve üç yıllık stadyum yasağı
Irkçı paylaşıma para ve üç yıllık stadyum yasağı